Non si trova la vena per l'iniezione letale: esecuzione sospesa

Tutto da rifare. O forse un nuovo ricorso tramuterà la pena in ergastolo. L'esecuzione di un condannato a morte americano è stata interrotta all'ultimo minuto ieri in Idaho (Usa) perché non è stato possibile somministrare la soluzione letale nei tempi limite previsti dalla legge: lo ha annunciato l'amministrazione penitenziaria statale.

Impossibile trovare la vena

Thomas Creech, 73 anni, un serial killer che ha trascorso più di 50 anni nel braccio della morte per aver ucciso un compagno di cella mentre scontava una condanna all'ergastolo, avrebbe dovuto essere giustiziato tramite iniezione letale. Ma quasi un'ora dopo l'inizio dell'esecuzione, la direzione della prigione ha concluso che era impossibile trovare la vena. Hanno tentato di raggiungere vene nelle braccia, nelle gambe, nelle mani e nei piedi del detenuto. L'ordine di esecuzione è dunque scaduto e ora spetta allo Stato decidere come proseguire su questo caso. È il detenuto da più tempo nel braccio della morte dell'Idaho. Si sarebbe trattato della prima esecuzione nello stato da 12 anni a questa parte.

Il direttore dell'amministrazione penitenziaria, Josh Tewalt, dell'Idaho Prison Service, ha poi detto che non è in programma per ora un'eventuale riprogrammazione, che richiederebbe un nuovo ordine di esecuzione. Brenda Rodriguez, una giornalista della televisione locale che ha assistito all'esecuzione insieme ad altri rappresentanti dei media, ha testimoniato che l'uomo non sembrava aver avuto dolori particolari durante quelli che pensava fossero i suoi ultimi minuti di vita.

Cosa succederà

La commissione statale per la libertà vigilata aveva tenuto una riunione la scorsa settimana per valutare se la condanna di Creech dovesse essere modificata in ergastolo. "Mi pento di tutto ciò che ho fatto di sbagliato", aveva detto Creech alla commissione per la libertà vigilata. "La persona che sono adesso non è più quella che ero allora. Forse la persona che ero non meritava affatto pietà. Ma penso di avere molto da offrire alle persone".

L'ultima esecuzione "mancata" per motivi simili è stata quella di Kenneth Smith in Alabama, profondo sud degli Stati Uniti, il 17 novembre 2022. Condannato a morte in via definitiva nel 1996 per l'omicidio di una donna ordinato dal marito, l'uomo fu infine giustiziato il 25 gennaio mediante inalazione di azoto, una prima mondiale che suscitò un'ondata di indignazione, non solo negli Usa. Tutte le 24 esecuzioni effettuate negli Stati Uniti nel 2023 sono state effettuate mediante iniezione letale.