Cosa ha fatto Thomas Matthew Crooks nelle 48 ore prima dell'attentato a Trump

Non c'è movente, per ora. E le indagini potrebbero durare mesi. Il giovanissimo cecchino che ha sparato a Donald Trump si è allenato al poligono, ha fatto la spesa e ha preparato una bomba. Tutto nelle 48 ore che hanno preceduto l'attentato compiuto sabato a Butler, durante il comizio dell'ex presidente in Pennsylvania. L'indagine coordinata dall'Fbi non ha ancora chiarito in alcun modo il movente dell'attacco, ma ha almeno permesso di ricostruire cosa ha fatto Thomas Matthew Crooks alla vigilia dell'attentato.

Il ventenne, venerdì 12 luglio, è andato a esercitarsi a sparare nel poligono a cui era iscritto e poi la mattina dopo, a poche ore dal comizio, ha fatto una sosta a Home Depot, la famosa catena di articoli per la casa americana, per comprare una scala di 1,6 metri, evidentemente usata poco dopo per issarsi sul tetto da dove ha poi sparato contro Trump.

Bomba in auto

Gli investigatori americani che stanno ricostruendo le ultime 48 ore de giovane aggiungono alla lista delle 'commissioni' di Crooks la sosta a una locale armeria per acquistare 50 caricatori di munizioni. Poi, a bordo della sua Hyundai Sonata, il giovane ha guidato per circa un'ora per unirsi alle migliaia di sostenitori di Trump arrivate a Butler, in Pennsylvania, per il comizio dell'ex presidente. Ha parcheggiato l'auto, nel cui cofano aveva nascosto un ordigno rudimentale che era collegato a un apparecchio che aveva con sé. Il suo attacco sarebbe potuto essere quindi ancora più devastante, se fosse riuscito a far detonare l'esplosivo nascosto nell'auto prima di essere ucciso, precisano fonti investigative alle Cnn.

Oltre a ricostruire gli spostamenti reali di Crooks, si sta anche cercando di decifrare le tracce lasciate sulla Rete e sui social. Ma anche dopo essere riusciti a entrare nel suo telefono e nel suo computer, gli investigatori, che hanno anche interrogato decine di familiari e amici, non hanno ancora trovato le prove di un movente politico o ideologico.

Dalle analisi del computer e dispositivi elettronici sono emerse attività online di routine, nulla di strano o minimamente allarmante. Un interesse per videogiochi e computer coding, e per esempio nessuna traccia di visite a siti con le istruzioni per assemblare ordigni esplosivi. Un giovane come tanti, apparentemente. Per sparare a Trump, Crooks ha usato una delle 20 armi legalmente possedute dal padre e conservate nella casa di famiglia. Ed era con il padre che il giovane frequentava il Clairton Sportsmen’s Club, un poligono a 25 minuti di macchina dalla loro abitazione che ha circa 2mila membri.

Chi era Thomas Matthew Crooks

Chi era davvero Thomas Matthew Crooks? Quando ha sparato indossava una maglietta di un famoso canale Youtube, "Demolition Ranch", che ha milioni di follower e trasmette video di armi e ordigni esplosivi. Nessun precedente penale. Nessuna affiliazione con l'esercito (lo si era ipotizzato per la competenza nell'uso di un'arma d'assalto). Nessun complice. Per tentare di uccidere Trump ha usato un AR-15, l'arma delle tante stragi nelle scuole, acquistata dal padre mesi fa.

Una famiglia benestante e "normale", gli ex compagni di liceo lo descrivono come un solitario, forse vittima di bullismo, che vestiva con abbigliamento da caccia. Al diploma aveva ricevuto un premio di 500 dollari per la matematica, ma non si era mai iscritto al college, lavorava in una cucina di una casa di cura.

Thomas Matthew Crooks era apparso brevemente in uno spot televisivo per il gestore di patrimoni BlackRock. Il video pubblicitario era stato girato nel 2022 nella scuola frequentata da Crooks, la Bethel Park High School. Nello spot il giovane killer appare due volte. Lo si vede seduto al banco di una classe, indossa una felpa con cappuccio di colore scuro e non parla. BlackRock ha confermato la presenza dell'assalitore nella sua pubblicità e già domenica ha rimosso il video da qualunque piattaforma.

Dettagli di poco conto. Cosa lo abbia spinto a sparare al presidente degli Stati Uniti è ignoto.