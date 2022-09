Un tifone impone lo stop alle operazioni del più grande porto di Shanghai

Ennesima sospensione per il principale porto commerciale di Shanghai, Yangshan, in Cina. Ma questa volta lo stop delle operazioni di carico e scarico dei container non è legata alla restrittiva politica cinese Zero-Covid che impone un periodo di lockdown dopo la rilevazione di anche pochi di coronavirus. Yangshan ha chiuso momentanemente i cancelli a causa dell’avvicinamento di un tifone chiamato Hinnamnor, l'undicesimo della stagione.

Lo stop del principale porto di Shanghai preoccupa i mercati internazionali, in quanto è uno snodo particolarmente importante per le merci trasportate in tutto il mondo attraverso container. La sospenzione delle operazioni, anche se per un breve periodo, potrebbe avere effetti sulla catena di approvvigionamento di prodotti e componenti.

Il tifone, che ha una velocità del vento di 52 metri al secondo, si sta dirigendo a nord, verso la Corea del Sud e la costa occidentale del Giappone. Il tifone dovrebbe raggiungere nella serata di domani 5 settembre le acque al largo dell'isola sudcoreana di Jeju, per poi spostarsi nella mattina di 6 settembre verso la città portuale sudcoreana di Pusan. L'Agenzia meteorologica della Corea del Sud ha classificato il tifone come "super forte" nella sua fase iniziale. Si tratta del quarto e più alto livello di classificazione, che di basa sulla velocità massima del vento.

Il tifone dovrebbe poi indebolirsi procedendo verso Pusan, con una velocità intorno a 43 metri al secondo. Anche il Giappone si sta preparando all'arrivo di Hinnamnor, che secondo l'Agenzia meteorologica giapponese potrebbe avvicinarsi all'isola di Kyushu il 6 settembre dopo un passaggio tra le isole Ishigaki e Miyako.