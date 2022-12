I tifosi dell'Argentina si lanciano dal ponte sul pullman, ma uno precipita a terra: video

È stata una lunga giornata quella dell'Albiceleste a Buenos Aires. Messi e compagni hanno festeggiato con il loro popolo la vittoria al Mondiale in Qatar. Il pullman con la squadra a bordo si è dovuto muovere tra 4 milioni di tifosi che hanno invaso le strade della capitale. E com'era prevedibile qualcuno si è fatto prendere dall'entusiasmo rischiando seriamente di farsi male. Le immagini diffuse sui social e dalle tv argentine documentano un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze serie. Il video in questione mostra due tifosi che al passaggio del pullman si buttano da un ponte per atterrare in mezzo alla squadra. Uno dei due però manca il bus e finisce sulla strada, tra la folla. I filmati pubblicati sui social mostrano il giovane cosciente e, seppur in barella, capace di unirsi ai cori della folla.

Il video