Calca per entrare allo stadio: almeno 12 tifosi morti soffocati o calpestati

Tragedia a El Salvador, stato dell'America centrale. Sono 12, secondo un bilancio ancora provvisorio, le persone rimaste uccise in una calca di tifosi che si è creata all'Estadio Monumental di Cuscatlan - città a una quarantina di chilometri dalla capitale San Salvador -, per assistere a una partita del torneo di calcio locale tra Alianza e Fas, ha dichiarato la polizia civile nazionale (Pnc). "In via preliminare abbiamo un bilancio di 12 vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali", ha dichiarato alla stampa il direttore della Pnc Mauricio Arriaza. "Il calcio salvadoregno è in lutto", ha detto Arriaza a proposito della tragedia.

Oltre ai morti, diversi tifosi sono rimasti feriti, "almeno due dei quali in condizioni critiche", ha aggiunto la polizia. Secondo le forze di sicurezza, "le prime notizie parlano di una calca di tifosi che cercavano di entrare per assistere alla partita tra Alianza e Fas". La partita è stata sospesa, mentre i servizi di emergenza hanno evacuato le persone dallo stadio in un'operazione che ha coinvolto centinaia di poliziotti e militari.

Estamos agilizando la entrada y salida de ambulancias al Estadio Cuscatlán.



Pedimos a la población apartarse y permitir el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/gbmimFZuD5 — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

Il portavoce del gruppo di soccorritori "Ems comandos de salvamento", Carlos Fuentes, ha parlato in un primo momento di nove vittime, sette uomini e due donne. Il bilancio delle vittime è salito a dodici alcune ore dopo. Per quanto riguarda le persone assistite, ha detto che "preliminarmente ci sono più di 500 persone bisognose di aiuto" che si sono concentrate nel settore "popolare" dello stadio, con una capacità di circa 35mila persone, situato nel settore sud-ovest di San Salvador. Le cento persone in condizioni più gravi sono state portate negli ospedali nazionali e nell'istituto di sicurezza sociale salvadoregno, alcune con segni di asfissia e altre con diversi tipi di traumi.

Quanto all'origine dell'incidente, Fuentes ha detto che "apparentemente uno dei cancelli del settore è caduto e questo ha fatto sì che la gente si accalcasse". Pedro Hernández, presidente della massima serie calcistica del paese, ha detto che secondo informazioni preliminari la fuga precipitosa si è verificata perché molti tifosi hanno assaltato un cancello scavalcandolo e si sono riversati nei tunnel che conducono alle tribune. "È stata una valanga di tifosi, quella che ha scavalcato il cancello. Alcuni erano nel tunnel; altri sono riusciti ad arrivare in tribuna e poi in campo e sono rimasti soffocati o sono stati calpestati", ha spiegato un soccorritore.

I giocatori delle squadre che si sarebbero affrontate nei quarti di finale del torneo di calcio locale si sono uniti alle cure dei feriti all'interno dello stadio. Il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha dichiarato che è in corso un'indagine per determinare eventuali responsabili e fare chiarezza sull'accaduto. "Il Pnc e la procura della Repubblica condurranno un'indagine approfondita sugli eventi dello stadio Cuscatlan", ha scritto Bukele su Twitter. "Tutti saranno indagati: squadre, dirigenti, stadio, biglietteria, campionato, federazione, ecc", ha aggiunto. Ha avvertito che "chiunque sia il colpevole, non resterà impunito".

In un comunicato, la federazione calcistica salvadoregna (Fesfut) ha dichiarato di "deplorare profondamente" gli eventi verificatisi nello stadio di Cuscatlan. Inoltre, "esprime la propria solidarietà" alle famiglie delle persone "colpite e uccise" nell'incidente. "La Fesfut richiederà immediatamente un rapporto sull'accaduto e comunicherà le informazioni pertinenti il prima possibile", ha dichiarato.