TikTok al bando negli Usa, Biden firma la legge: 9 mesi per vendere o l'app sarà bloccata

Il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge che potrebbe portare ad un bando del social media TikTok se la società proprietaria cinese, ByteDance, non troverà un acquirente americano entro nove mesi. La norma dà infatti all'azienda 270 giorni di tempo per vendere l'app, pena la messa al bando dagli app store statunitensi e dai servizi di hosting che la supportano. Ciò limiterebbe di fatto i nuovi download dell'app e l'interazione con i suoi contenuti. La firma di Biden fissa la scadenza per la vendita al 19 gennaio 2025, ma il presidente americano potrebbe estendere il termine di altri 90 giorni nel caso in cui fosse in corso una vendita.

La legge ha ottenuto un vasto sostegno bipartisan alla luce dei timori che il social media possa essere utilizzato dal governo cinese per raccogliere dati sugli americani. Secondo vari analisti però potrebbero passare anche diversi anni prima che TikTok venga effettivamente messa al bando (o ceduta), anche perché, com'è probabile, ByteDance avvierà una battaglia legale contro la misura invocando la violazione del primo emendamento che sancisce la libertà di espressione.

Il Ceo di TikTok, Shou Zi Chew, promette battaglia. "State tranquilli, non andremo da nessuna parte", ha detto commentando la firma di Biden. "I fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di avere ancora la meglio".