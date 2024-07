Come TikTok ha avvicinato i giovani elettori tedeschi a un partito di estrema destra

L'algoritmo del social network TikTok ha contribuito a promuovere i contenuti di AfD (Alternative fur Deutschland), il partito di estrema destra tedesco, tra i giovani elettori in vista delle elezioni europee del mese scorso, garantendo maggiori visualizzazioni e interazioni rispetto ad altri partiti concorrenti. È quanto emerge da un studio redatto dai ricercatori del think tank europeo AI Forensics and Interface, specializzato in tecnologia informatica, e diffuso da Wired.

Gli studiosi hanno scoperto che anche quando i giovani utenti tedeschi cercavano contenuti legati ad altri partiti o esponenti politici, l'algoritmo del social media suggeriva i post o video collegati ad AfD. Non è certamente una novità. Poco dopo le elezioni europee è emerso il successo che il gruppo politico ha ottenuto sul social, dove proliferano contenuti di stampo estremista, cospiratorio e razzista, raggiungendo il pubblico più giovane. Che è un gruppo demografico chiave per AfD su TikTok, soprattutto perché ora anche i giovani hanno diritto di voto alle elezioni europee in Germania. Nella tornata elettorale dello scorso 5 giugno, AfD ha ottenuto il 15,9 per cento dei voti nazionali, mentre nella Germania orientale ha avuto quasi il 30 per cento di preferenze. I critici sostengono che la popolarità dell'AfD su piattaforme come TikTok abbia contribuito all'accettazione di posizioni politiche favorevoli alla Russia e contrarie al sostegno all'Ucraina.

Dallo studio di ricerca è emerso che non vi è alcuna collaborazione da parte di TikTok con i partiti di estrema destra come l'AfD, ma sono proprio gli algoritmi a permettere che i contenuti associati ai partiti estremisti si diffondano all'interno del social. "Le funzionalità integrate di TikTok come i suggerimenti 'Altri ricerche' forniscono uno spazio scarsamente moderato da cui l'estrema destra, in particolare l'AfD, è in grado di trarre vantaggio", ha afferma a Wired Miazia Schuler, ricercatrice presso AI Forensics. D'altro canto, il partito di estrema destra tedesco investe notevoli risorse nei suoi account sui social media e adatta i suoi discorsi parlamentari per ottenere il massimo impatto sulla piattaforma.

TikTok, anche prima delle elezioni del 5 giugno scorso, aveva affermato di aver applicato delle restrizioni per contrastare la diffusione di fake news e disinformazione per determinati partiti o politici, ma gli sforzi di moderazione non sono stati applicati in modo coerente su tutta la piattaforma.