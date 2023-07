Il naufrago Tim Shaddock si separa dal cane Bella, dopo mesi alla deriva nell'oceano

Tim Shaddock, il marinaio australiano trovato disperso con il suo cane Bella al largo della costa messicana dopo aver trascorso due mesi alla deriva nel Pacifico su un catamarano, ha detto addio per sempre al fedele quattrozampe, che ha vissuto con lui la disavventura nell'oceano.

Il marinaio australiano di 51 anni è riuscito a sopravvivere per diverse settimane, prima che i soccorsi riuscissero a trarlo in salvo. Shaddock è tornato in Australia da solo, come racconta il Daily Mail, lasciando in Messico la sua fedele cagnolina.

Il marinaio australiano ha descritto il suo legame con Bella come "fantastico" e ha ammesso di essere stato sorpreso dalla tenacia del cane, che lo ha seguito in mare. Prima della loro disavventura nelle acque del Pacifico, Shaddock ha provato diverse volte a trovare una casa alla cagnolina: "Bella mi ha trovato nel bel mezzo del Messico. Lei è messicana - racconta l'uomo -. Ho provato a trovarle casa tre volte, ma lei ha continuato a seguirmi sull'acqua. È molto più coraggiosa di me, questo è certo". Shaddock ha deciso di affidare Bella a Genaro Rosales, un membro dell'equipaggio del peschereccio che li ha salvati, a condizione che si prenda cura di lei.

Sopravvissuto dopo due mesi alla deriva

Il 51enne originario di Sydney era partito lo scorso aprile dal Messico in direzione Polinesia francese, ma la sua barca è stata danneggiata da una tempesta dopo qualche settimana, lasciando lui e il la sua amica a quattro zampe da soli in mezzo al profondo blu. Senza radio, senza radar e senza gli altri strumenti di navigazione indispensabili per compiere la traversata, Shaddock ha dovuto attendere due mesi prima che qualcuno li trovasse. La settimana scorsa un elicottero li ha individuati per puro caso, dando poi inizio alle operazioni di soccorso. Ma come hanno fatto a sopravvivere? Visibilmente provato, magro e con la barba lunga, l'uomo ha raccontato a 9News, di essere riuscito a sopravvivere alla sua attrezzatura da pesca: "Abbiamo mangiato pesce crudo e bevuto acqua piovana. Ho evitato le scottature riparandomi sotto il baldacchino della sua barca".

Dopo essere stato trasportato in Messico il 51enne è stato sottoposto a esami medici ed è risultato in buone condizioni di salute. Fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo è stata anche la presenza del cane Bella, amica fidata di Shaddock, che già prima dell'incidente in mare aperto era abituata a mangiare il pesce: "Averla a bordo mi ha aiutato tantissimo - ha spiegato ai media locali - mi sono sentito meno solo e mi ha spronato a lottare per la sopravvivenza". Ora i due compagni di disavventura si sono separati. Il marinaio sta facendo ritorno in Australia, mentre Bella è pronta a una nuova vita con una nuova famiglia.