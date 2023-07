Titan, perché i passeggeri hanno capito che stavano per morire

Un minuto, sessanta secondi, per rendersi conto di cosa stava accadendo e che il loro destino era segnato. I passeggeri morti sul sommergibile Titan mentre scendevano nelle acque dell'oceano Atlantico per visitare il relitto del Titanic, avrebbero capito cosa stava accadendo. Secondo l'ingegnere spagnolo José Luis Martín, la caduta libera del sommergibile è iniziata a una profondità di circa 1.700 metri e l'implosione si è verificata intorno ai 2.500 metri per il rapido cambiamento di pressione.

I cinque passeggeri avrebbero avuto il tempo di comprendere cosa stava accadendo mentre il sommergibile precipitava verso gli abissi. "Immagino la paura e l'agonia. Deve essere stato come un film dell'orrore", ha detto Martín secondo cui la morte istantanea è avvenuta dopo circa 48-71 secondi dall'inizio della caduta quando c'è stata l'implosione paragonata allo "scoppio di palloncino".

L'esplosione del sommergibile Titan

Il Titan domenica 18 giugno stava scendendo verso il relitto del Titanic. A circa 105 minuti dall'immersione e 400 miglia dalla costa di Terranova in Canada ha perso le comunicazioni con la sua nave di supporto, la Polar Prince.

Per salvare i cinque passeggeri sono partite navi da tutto il mondo nella speranza di arrivare prima della fine dell'ossigeno a bordo. La guardia costiera degli Stati Uniti ha confermato la morte delle vittime quattro giorni dopo ed è in corso un'indagine sull'implosione.

Chi sono le vittime del Titan

Prima vittima accertata del Titan il miliardario britannico di 58 anni Hamish Harding, a capo della Action Aviation, società legata all'aviazione con sede negli Emirati Arabi. Lo stesso Harding, appassionato di spazio e avventure, era stato tra i primi a scendere nel punto più profondo della Fossa delle Marianne, il Challenger Deep, nell'Oceano Pacifico e, prima del disastro, aveva condiviso sui social qualche post sulla sua ultima avventura.

Con lui anche Paul-Henri Nargeolet, 76 anni, forse uno dei maggiori esperti al mondo di Titanic. Ex membro della marina francese per 25 anni, Nargeolet era colui che guidò il Nautilus, il piccolo sottomarino che nel 1987 dopo le prime scoperte confermò la presenza della nave e permise dopo 34 diverse immersioni di recuperare più di 1.800 oggetti del Titanic.

L'altro passeggero era il ceo della Ocean Gate Expedition, l'ingegnere aerospaziale Stockton Rush. Dal 2010 l'inizio del suo sogno: lui che voleva andare nello spazio ma non poteva per problemi alla vista, virò su altro e aprì le porte del turismo di profondità per permettere a persone facoltose di essere "uno dei pochi a vedere con i tuoi occhi il Titanic", scrive il sito della Bbc. Complice il fascino e il successo del film di James Cameron, Rush aveva puntato tutto sul Titanic, aumentando la capacità dei sottomarini da due a cinque persone e dotandoli di vetri lisci per poter osservare i segreti di quella nave che per molti, lui compreso, era una grandissima passione.

Le altre vittime sono l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood, uno dei manager più ricchi del paese, insieme al figlio Suleman, 19 anni. Dawood era un amministratore del SetiI Institute, un'organizzazione di ricerca in California, ed era anche vicepresidente della Dawood Hercules Corporation, parte del Dawood Group, un conglomerato di varie aziende di proprietà della famiglia.

