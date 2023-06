Titan, recuperati anche alcuni resti umani

All'interno del relitto del Titan, il sommergibile che è imploso durante un viaggio verso il Titanic, sarebbero stati rivenuti anche dei presunti resti umani. La notizia arriva direttamente dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, che trasporterà i frammenti recuperati nel nord Atlantico in un porto degli Stati Uniti dove i medici condurranno un'analisi formale dei resti.

"Le prove forniranno agli investigatori di diverse giurisdizioni internazionali approfondimenti sulla causa di questa tragedia. C'è ancora molto lavoro da fare per comprendere i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita del Titan e garantire che una tragedia simile non si ripeta", ha dichiarato Jason Neubauer, presidente del Marine Board of Investigation.

La notizia è arrivata quasi una settimana dopo che le autorità hanno annunciato di aver trovato il relitto del sommergibile, scomparso durante il tentativo di scendere sul fondo dell'oceano per esplorare i resti del Titanic e a seguito di uno sforzo internazionale di ricerca e soccorso. I cinque membri dell'equipaggio a bordo del sommergibile sono probabilmente morti sul colpo in una "catastrofica implosione", ha detto la scorsa settimana la Guardia Costiera.

I pezzi dell'imbarcazione sono stati portati a terra a Terranova, in Canada ieri mattina, prove che secondo i funzionari dovrebbero aiutato le indagini per far luce sulla tragedia e dovrebbero rispondere a domande sul progetto sperimentale dell'imbarcazione, sugli standard di sicurezza e sulla mancanza di certificazione.

Continua a leggere su Today.it...