Cos'è successo (forse) a bordo del Titan: "Non si sono accorti che stavano morendo"

I detriti trovati sul fondo dell'Atlantico sono coerenti con una "implosione catastrofica" del sottomarino: è finita così, secondo quanto comunicato dalla guardia costiera statunitense, l'odissea del sommergibile Titan, i cui resti sono stati trovati sul fondale marino a meno di 500 metri da quelli del Titanic, il transtlantico inabissatosi nell'Atlantico il 15 aprile del 1912 dopo una collisione con un iceberg. Inevitabile chiedersi cosa sia successo davvero al sottomarino e quale sia stata la sorte degli occupanti. La chiave dell'indagine saranno i frammenti della fibra di carbonio con cui è stata realizzata parte della nave: l'ipotesi più probabile è che ci sia stato un cedimento strutturale che ha portato a una rottura nello scafo, forse anche a causa della mancanza di test adeguati.

La ricostruzione cronologica della tragedia

Un breve riassunto dei fatti sarà utile per chiarire meglio la dinamica. La spedizione di OceanGate era partita il 16 giugno da Terranova, in Canada. I cinque passeggeri del Titan, portati sull'area del relitto dalla nave Polar Prince, erano saliti a bordo del sottomarino alle 9 di domenica 18 giugno. Sarebbero dovuti riemergere alle 18:10, ma probabilmente a quell'ora il sommergibile era già esploso. L'ultima comunicazione con la nave risale infatti alle 11.47. I soccorsi sono stati allertati solo alle 18.35.

Questa mattina - quando il disastro era stato ormai ufficializzato - si è poi saputo che la Marina militare americana aveva rilevato già domenica, poche ore dopo l'immersione del Titan, i rumori della sua implosione. I rumori erano stati intercettati da un meccanismo top secret con microfoni subacquei di cui è in dotazione per rilevare la presenza di sommergibili nemici. L'informazione sarebbe stata trasmessa alla guardia costiera, ma non ai media dal momento che c'era alcuna certezza che i microfoni avessero captato davvero l'implosione del Titan.

Non è chiaro dove si trovasse il sommergibile quando si è verificato l'incidente. Sappiamo però che per arrivare al Titanic servono circa 2 ore di immersione e che le comunicazioni sono state perse circa 1 ore e 45 minuti dopo che il Titan ha iniziato effettivamente a immergersi. Se l'implosione si fosse verificata quando sono stati persi i contatti con la Polar Prince è verosimile pensare che il sottomarino si trovasse ormai molto vicino al relitto del transatlantico.

"Non si sono accorti che stavano morendo"

Cos'è successo dunque al Titan? Secondo gli esperti, il sottomarino sarebbe stato sottoposto a una pressione di circa 400 kg per centimetro quadrato, un dato superiore centinaia di volte alla pressione che normalmente si sopporta in superficie. In tali condizioni, l'implosione sarebbe avvenuta in maniera rapidissima, senza consentire ai passeggeri di rendersi conto dell'esistenza del problema.

La Treccani spiega che un'implosione è un "fenomeno che si produce allorché le pareti di un corpo cavo soggette a una pressione esterna superiore a quella interna cedono di colpo, generalmente frantumandosi". Mentre un'esplosione si verifica in presenza di una pressione interna maggiore di quella esterna, nel caso dell'implosione avviene l'opposto. "Un'implosione catastrofica è incredibilmente rapida, si verifica in una frazione di millisecondo", spiega la professoressa Aileen Maria Marty, ex ufficiale della marina e docente alla Florida International University. L'intera struttura del sommergibile dunque sarebbe collassata "prima che gli individui all'interno potessero rendersi conto di un problema. Tra i tanti modi in cui si può morire questo non è doloroso".

Proprio la violenza dell'evento rende ben poco plausibile l'ipotesi di poter recuperare i corpi delle vittime. Secondo l'esperto di sottomarini Eric Fusil (università di Adelaide) l'evento catastrofico si sarebbe invece consumato in meno di 20 millisecondi. Anche Fusil concorda però sul fatto che i cinque passeggeri "non si sarebbero resi conto che stavano morendo" perché, ha detto all'Abc, "non siamo in grado di elaborare le informazioni così rapidamente".

