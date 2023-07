Prima dell'implosione: cos'hanno fatto negli ultimi minuti i membri del Titan

Una lenta discesa verso le profondità marine. Il New York Times ha ricostruito le ultime ore dello sfortunata missione del sommergibile Titan verso il relitto del Titanic. Un esplorazione estrema costata la vita a cinque persone. Ai turisti del relitto sarebbe stato chiesto di scegliere la loro musica preferita che sarebbe poi stata caricata e diffusa nelle cuffie bluetooth. Unica eccezione quella della musica country: il capo-missione non la gradiva e invitava scherzosamente a evitarla.

I cinque si sarebbero inabissati in uno scenario onirico e sempre più rarefatto: dagli oblò avrebbero osservato creature sempre più luminescenti, provenienti dalle profondità marine. Poi, in pochi istanti, la fine di tutto. È molto probabile che nessuno abbia avuto nemmeno il tempo di accorgersi dell'implosione. Il Titan si è immerso alle 8 di mattina del 18 giugno 2023. Appena un'ora e quaranta minuti dopo il contatto con l'equipaggio si è interrotto. Stava scendendo "al buio" per risparmiare energia.

E spunta, poco prima della partenza, la foto di due delle vittime prima di salire a bordo. Si tratta del magnate pachistano Shahzada Dawood e del figlio Suleman, appena 19 anni, terrorizzato dall'idea di salire sul sommergibile. Indossano il casco protettivo e un giubbotto arancione di sicurezza e sorridono ignari della tragedia che avverrà da lì a poco. Sull'Ocean Gate, la nave dal quale il Titan si è inabissato, li attendevano il resto della famiglia (la moglie e un'altra figlia). Non li vedranno mai più.

Ed è proprio la moglie di Dawood a raccontare di come abbiano quasi perso l'appuntamento con il destino per un volo rimandato e di come Suleman, il figlio, avesse acconsentito a partecipare alla spedizione solo per compiacere il padre in occasione della Festa del Papà americana. Una festa finita purtroppo in tragedia.

