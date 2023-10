Trovati gli ultimi resti del Titan

La guardia costiera degli Stati Uniti ha recuperato il resto dei detriti del sommergibile Titan, insieme ai presunti resti umani dei cinque passeggeri che si trovavano a bordo durante lo sfortunato viaggio sul Titanic avvenuto lo scorso giugno. L'imbarcazione è implosa durante l'immersione nei pressi del relitto, uccidendo all'istante le cinque persone che in quel momento si trovavano all'interno del piccolo abitacolo. Nella giornata di ieri, martedì 10 ottobre, i funzionari della guardia costiera Usa hanno reso noto di aver recuperato la scorsa settimana dal fondo dell'Atlantico le ultime parti del Titan: i detriti sono stati trasportati in un porto in una località non specificata, mentre i resti umani verranno analizzati dai medici.

Prima dell'incidente, il sommergibile "sperimentale" della OceanGate aveva effettuato diverse immersioni nella zona in cui si trova il relitto del Titanic, a 3.800 metri sotto il livello del mare nell'Oceano Atlantico settentrionale. Un mezzo considerato "affidabile" dall'azienda visto che a bordo c'era anche l'amministratore delegato della compagnia, Stockton Rush. Gli altri quattro passeggeri rimasti uccisi erano: l'uomo d'affari britannico Hamish Harding, di 58 anni; l'ex sommozzatore 77enne della marina francese, Paul-Henry Nargeolet; l'imprenditore pakistano Shahzada Dawood, 48 anni, e il figlio 19enne Suleman. Secondo i documenti scoperti dai funzionari statunitensi, Rush avrebbe ignorato gli avvertimenti sulla sicurezza del sommergibile. Dopo il disastro la OceanGate, che prima organizzava immersioni in tutto il mondo, ha sospeso ogni operazione.

Lo scafo del Titan era realizzato in fibra di carbonio, con piastre terminali in titanio e una piccola finestra a un'estremità. La fibra di carbonio è più economica del titanio o dell’acciaio ed è estremamente resistente, ma è un materiale in gran parte non testato e insolito per le immersioni in acque così profonde con passeggeri umani a bordo. La commissione investigativa che sta indagando sul caso prosegue le sue indagini tra analisi e interviste ai testimoni, in attesa della prima udienza pubblica sulla tragedia che dovrebbe tenersi in un prossimo futuro.

Continua a leggere su Today.it...