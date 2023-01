Il maxi bonus alle famiglie che tornano a vivere in campagna

Con i suoi circa 13 milioni di abitanti Tokyo è sovraffollata e viverci è sempre più complicato e caro. Le campagna e le città circostanti sono invece sempre più disabitate e stanno attraversando una vera e propria crisi demografica ed economica. Per invertire questa tendenza il governo del Giappone ha deciso di offrire a tutte le famiglie che accettano di lasciare la capitale, e trasferirsi in zone dove c'è un forte declino della popolazione, un milione di yen (circa 7.100 euro) per ogni loro bambino. La cifra del nuovo incentivo, che sarà introdotto ad aprile, è più che tripla rispetto ai 300mila yen offerti da uno programma già esistente dal 2019.

L'aumento del pagamento per ogni figlio è solo una parte dell'impegno del governo per incoraggiare le giovani famiglie a lasciare la metropoli. A coloro che si trasferiscono vengono già offerti fino a tre milioni di yen (21mila euro) di sostegno finanziario una tantum e possono riceverne ancora di più se avviano un'attività economica. Come ricorda il Guardian, sebbene la popolazione della capitale sia diminuita per la prima volta lo scorso anno, una tendenza in parte attribuita alla pandemia di coronavirus, il governo ritiene che si dovrebbe fare di più per ridurre la densità di popolazione della città. L'esecutivo vuole incoraggiare le persone a iniziare una nuova vita in zone del Paese "fuori moda", zone che sono state colpite dall'invecchiamento, dal calo della popolazione e dalla migrazione dei giovani verso Tokyo, Osaka e altre grandi città.

A causa di questa migrazione, molte città e villaggi rurali hanno visto andare via gran parte dei loro abitanti e le loro attività economiche sono alla ricerca disperata di clienti e di personale disponibile. Si stima che il numero di case vuote in Giappone, abitazioni che spesso restano disabitate e deliberatamente non reclamate dagli eredi, raggiungerà i circa 10 milioni nel 2023. Per questo quasi 1.300 Comuni della nazione hanno già aderito al programma e chiesto di ospitare gli emigranti di Tokyo. Al momento poco meno di 2.400 persone hanno usufruito del pagamento per il trasferimento nell'anno fiscale 2021, una cifra che corrisponde a circa lo 0,006% dei 38 milioni di abitanti della grande Tokyo.

La popolazione della terza economia più grande del mondo ha subito un calo record di 644mila persone nel 2020-21, secondo i dati del governo. Si prevede che questa crollerà dagli attuali 125 milioni a circa 88 milioni nel 2065, una diminuzione di ben il 30% in 45 anni. Il problema principale è la longevità dei cittadini che non è accompagnata da un numero di nascite adeguato. Il numero di ultra sessantacinquenni continua a crescere mentre il tasso di natalità rimane ostinatamente basso a 1,3 bambini, ben al di sotto del 2,1 necessario per sostenere l'attuale dimensione della popolazione. Nel 2021, il numero di nascite è stato di 811.604, il più basso da quando i registri sono stati tenuti per la prima volta nel 1899. Al contrario, il numero di centenari è di oltre 90.500, rispetto ai soli 153 del 1963.