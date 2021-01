Tommaso Buti: chi è l'italiano graziato da Donald Trump

Il presidente uscente degli Usa ha concesso nelle scorse ore la grazia 73 persone, tra cui - come preannunciato - il suo ex consigliere Steve Bannon. C'è anche un nostro connazionale

C'è anche un italiano tra i graziati. Tra le persone cui il presidente uscente degli Usa Donald Trump ha concesso la piena grazia c'è anche un cittadino italiano: l'imprenditore fiorentino Tommaso Buti. Il suo nome compare nell'elenco diffuso dalla Casa Bianca, dove si sottolinea che Buti "non è stato condannato negli Stati Uniti".

Tommaso Buti graziato da Donald Trump

Il presidente uscente degli Usa ha concesso nelle scorse ore la grazia 73 persone, tra cui - come preannunciato - il suo ex consigliere Steve Bannon. Poco prima di lasciare il suo incarico, "il presidente Donald J. Trump ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato le condanne di altre 70", ha reso noto la sua amministrazione in una nota

Attraverso la sua legale Valeria Calafiore Healy, l'uomo d'affari ha ringraziato Trump. "Il provvedimento del presidente americano - sottolinea il suo avvocato in una nota - riguarda ipotizzati reati contro il patrimonio occorsi più di 20 anni fa e per i quali l'imprenditore italiano fu già processato in Italia e alla fine prosciolto dalla Corte di Appello nel 2007. La grazia che gli è stata concessa lo libera dall'ingiustizia che avrebbe continuato a patire se fosse stato costretto a subire un processo una seconda volta sugli stessi fatti per cui era già stato giudicato".

Condannato in Italia per alcune avventure imprenditoriali (nel settore dei beni di lusso e della ristorazione) diventate giudiziarie; sull'imprenditore fiorentino era stata aperta negli Usa un'inchiesta per frode in merito alla bancarotta di una catena di ristoranti. Venne arrestato in Italia a fine 2000 su richiesta della magistratura di New York. Non è mai stato estradato negli Stati Uniti.

I provvedimenti sono stati adottati a poche ore dal giuramento di Joe Biden, il candidato democratico eletto presidente il 3 novembre 2020. L'imprenditore è spesso finito sulle pagine dei rotocalchi per i suoi numerosi flirt con attrici e personaggi del mondo dello spettacolo.

La nota ufficiale della Casa Bianca sulla grazia a Buti

L'elenco completo delle persone graziate da Trump nelle sue ultime ore da Presidente è consultabile sul sito della White House.