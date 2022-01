Tonga: cinque giorni dopo l'eruzione, i primi aerei con gli aiuti

I primi aerei che trasportano aiuti d'emergenza sono decollati dall'Australia per le isole Tonga, cinque giorni dopo l'eruzione e lo tsunami che le hanno devastate. Secondo l'Onu, più dell'80% della popolazione dell'arcipelago è stata colpita dal cataclisma. L'eruzione è stata 500 volte più potente della bomba atomica su Hiroshima, dicono dalla Nasa. Per l'isola nel Pacifico meridionale, lo tsunami scatenato dall'eruzione vulcanica di sabato ha messo a nudo alcuni dei modi in cui il cambiamento climatico sta minacciando il l'esistenza stessa delle isole.

Con l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare, i cambiamenti climatici probabilmente peggioreranno i disastri causati da tsunami, mareggiate e ondate di calore, affermano gli esperti. Il governo tongano afferma che il Paese è stato colpito da un "disastro senza precedenti". Le comunicazioni con Tonga sono molto complesse. Le immagini satellitari e le fotografie aeree mostrano l'entità della distruzione. La potente esplosione sottomarina che ha provocato uno tsunami. Il vulcano Hunga-Tonga è eruttato venerdì 15 gennaio. Cinque giorni dopo, arrivano i primi aiuti.

Due mezzi da trasporto militare sono atterrati all'aeroporto di Tonga, la cui pista principale è stata sgombrata ieri dalle ceneri che l'hanno ricoperta. Un ufficiale della difesa australiana ha spiegato che un aereo C17 Globemaster ha lasciato la base dell'aeronautica militare di Amberley intorno alle 7 di oggi ora locale (le 21 di ieri in Italia). Sono tre le persone morte, la britannica Angela Glover e due abitanti locali. Due delle isole più piccole e periferiche sono state colpite in modo particolarmente grave, fanno sapere le autorità, con quasi tutte le case danneggiate più o meno gravemente.