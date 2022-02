Dopo lo tsunami il virus: Tonga non è più Covid-free

Insieme agli aiuti umanitari a Tonga è arrivato anche il virus. Per più di due anni l'isolamento dell'arcipelago (che si trova nel Pacifico) ha contribuito a tenere a bada la pandemia. Finora era stato segnalato un solo caso: quello di un missionario tornato dall'Africa lo scorso ottobre. Questa piccola nazione che conta solo 100mila abitanti ha mantenuto chiuse le sue frontiere dal marzo del 2020 e ha attivato una campagna di vaccinazione contro il coronavirus che ha raggiunto oltre l'83 per cento della sua popolazione. Il Covid qui non si era (quasi) mai visto. Ma le cose sono cambiate dopo l'eruzione vulcanica e lo tsunami del mese scorso.

Le autorità temevano una "importazione del contagio" tramite gli aiuti arrivati per far fronte all'emergenza, circostanza che si è in effetti verificata. "Chiaramente quando hai paesi che hanno già un sistema sanitario molto teso e fragile, quando hai un'emergenza o un disastro e poi hai la potenziale introduzione del virus, ciò peggiorerà incommensurabilmente una situazione già grave ", ha affermato John Fleming, capo della salute della Croce Rossa Asia-Pacifico.

I casi per ora si contano sulle dita di una mano. Ma il primo ministro Siaosi Sovaleni ha preferito non correre rischi annunciando un paio di giorni fa un confinamento di almeno 48 ore che potrebbe essere esteso più a lungo.

Intanto l'Australia ha preso le distanze e nega che la sua nave da guerra Hmas Adelaide giunta sull'isola per soccorrere la popolazione colpita sia responsabile del focolaio. Il capo delle Forze di difesa australiane, il generale Greg Bilton, ha affermato che la diffusione del coronavirus a Nuku'alofa "non sembra essersi originata dall'Adelaide". Ma tutto è partito dal contagio di due lavoratori del porto di Nuku'alofa, come spiegano le autorità locali. Bilton ha ammesso che sulla nave da guerra sono stati segnalati 51 casi di Covid-19 tra i suoi 630 membri dell'equipaggio da quando ha lasciato Brisbane il mese scorso, ma ha attraccato in un'area diversa del porto da dove stavano lavorando i due uomini che sono poi risultati positivi per primi.