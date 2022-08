L'incredibile video del "tornado di fuoco" in California

Un video di Sky5, che l'emittente locale KTLA, ha definito "incredibile", mostra un'onda di fuoco circolare che si è sviluppata durante un vasto incendio nelle contee a nord ovest di Los Angeles. Mentre molti osservatori lo hanno definito un tornado di fuoco, la Capital Weather Gang del Washington Post ha affermato che il video mostrava un "vortice di fuoco su scala ridotta", il che "non è raro, ma questo filmato è insolitamente bello e spaventoso".

Un vortice di fuoco è definito come una colonna a vortice rotante di aria calda e gas ascendenti che salgono da un incendio e trasportano in alto fumo, detriti e fiamme. Il video del fenomeno meteorologico è diventato virale. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l'incendio, l'ennesimo.

Finora, nel 2022, più di 180.000 acri di terra sono andati bruciati in più di 5.000 incendi nel cosiddetto Golden State, secondo le statistiche pubblicate da Cal Fire, l'agenzia statale antincendio. Meno che nel 2021 e nel 2020, ma le condizioni di siccità estrema e il clima caldo suggeriscono che sarà una seconda parte di estate molto complessa.

Video: Sky5/KTLA