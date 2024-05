Tornado devastante, città rasa al suolo: ci sono morti e feriti

La violenza della natura che lascia dietro di sé una scia di distruzione e vittime. La cittadina di Greenfield, in Iowa (Stati Uniti), è stata devastata da un potente tornado: secondo le autorità locali ci sarebbero diverse vittime e feriti, ma al momento non vi è ancora un bilancio definitivo. Le immagini pubblicate in Rete mostrano uno scenario apocalittico: case ridotte in briciole e schegge, detriti sparsi ovunque e diverse turbine eoliche distrutte.

Tornado devastante in Iowa (Stati Uniti)

La cittadina di Greenfield, dove vivono circa 2mila residenti, è stata rasa al suolo come confermato in una conferenza stampa dal portavoce della polizia Alex Dinkla: "Il tornado ha devastato buona parte della città, ci sono numerose vittime ma ancora non abbiamo dati ufficiali". I feriti sarebbero almeno una dozzina, trasferiti negli ospedali delle città vicine perché anche il nosocomio locale ha subito ingenti danni. "Ho vissuto qui tutta la mia vita - ha raccontato alla Cbs Valerie Warrior, residente a Greenfield -, spero che tutti siano al sicuro. È stato spaventoso".

Il governatore dell'Iowa Kim Reynolds ha dichiarato lo stato d'emergenza in 15 contee, tra cui anche quelle di Adair e Adams, le due maggiormente colpite, riuscendo così a sbloccare le risorse statali da utilizzare in caso di disastro. Intanto, il timore è che la furia della natura non si sia ancora placata. Il National Weather Service ha emesso avvisi per tornado e forti temporali ancora in Iowa e in altri Stati, come Minnesota e Wisconsin.