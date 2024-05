Il tornado è devastante: edificio spazzato via in pochi secondi

La furia della natura che si abbatte inesorabile su un edificio, spazzandolo via in pochi secondi. Sono immagini incredibili e allo stesso tempo terrificanti quelle che arrivano dalla città di Lincoln, in Nebraska, Stati Uniti, dove la dashcam installata su un'auto ferma in un parcheggio aziendale, ha ripreso il passaggio devastante di un tornado.

Usa, edificio spazzato via dal tornado

Come mostrano le immagini, un tornado si è abbattuto con forza sulla città statunitense, travolgendo l'edificio dell'azienda Garner Industries: in pochi istanti lo stabilimento sparisce nel nulla, sgretolato dalla potenza del vortice con venti fino a 254 km/h.

Per fortuna non risultano vittime o feriti, nessuno dei dipendenti dell'azienda si trovava nell'edificio. I danni però sono stati ingenti: oltre allo stabilimento della Garner Industries, letteralmente disintegrato, il tornato ha distrutto centinaia di case e attività commerciali, non soltanto in Nebraska, ma anche in Oklahoma e Iowa.