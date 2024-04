Intere città spazzate via da decine di tornado, le immagini

Scene di devastazione in Oklahoma, dove un numero eccezionale di tornado ha lasciato una scia di danni e vittime. Almeno cinque i morti, secondo i media americani, tra cui un bimbo di pochi mesi.

Già venerdì erano stati segnalati 78 tornado, principalmente in Nebraska e Iowa, un sistema meteorologico separato sabato ha portato 35 segnalazioni di tornado dal nord del Texas e dall'Oklahoma al Missouri, secondo il National Weather Service (Nws). Si sono verificate condizioni meteorologiche estreme con inondazioni improvvise, grandine e altri tornado.

L'area di Sulphur, nell'Oklahoma centro-meridionale, è stata particolarmente colpita. Solo qui ci sono quattro vittime accertate. Sui social i video mostrano edifici fatti a pezzi, alberi divelti, veicoli ridotti ad ammassi di lamiere. Ci sarebbero vittime anche a Holdenville e nella zona di Marietta, dove è stato danneggiato anche l'ospedale. Secondo il National Weather Service i tornado a Sulphur e Marietta erano almeno EF-3 sulla scala Fujita avanzata a cinque livelli, con raffiche superiori a 136 miglia (218 chilometri) l'ora.

Il governatore Kevin Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza di 30 giorni per accelerare gli aiuti a 12 delle contee più colpite e ha affermato di essere in contatto con le autorità federali per ricevere assistenza. Oltre trentamila utenze sono senza elettricità in Oklahoma, 67mila in Texas.