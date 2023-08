A pochi passi dal tornado. È accaduto a inizio estate in Florida, a Palm Beach Gardens. Un fortissimo tornado si è abbattutto improvvisamente sulla città. Ecco cosa racconta sui social chi l'ha vissuto in prima persona: "Eravamo una della dozzina di auto che si fermarono nel mezzo della US1 - commentano gli autori del video sui social - quando il vento iniziò a sferzare, pochi minuti dopo che era arrivato l'allarme tornado al telefono. I lampi di luce quando i trasformatori si sono spenti, gli alberi che cadevano intorno a noi e le auto raccolte come giocattoli quando l'imbuto toccava terra hanno reso un'esperienza piuttosto surreale. Alla fine stavano tutti bene, ma questo sottolineava quanto siamo impotenti contro la natura. Non possiamo superarlo e non possiamo manipolarlo".

