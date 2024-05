Gli Stati Uniti flagellati dai tornado: almeno 18 morti e centinaia di feriti

Sono almeno 18 le vittime confermate delle violente trombe d'aria che si stanno abbattendo in diverse zone del centro degli Stati Uniti, nella cosiddetta "Tornado Alley". I morti e le centinaia di feriti si sono registrati fra Arkansas, Oklahoma e Texas, dove le contee di Denton e Cooke sono state tra le aree più colpite.

Secondo i meteorologi la tempesta si starebbe spostando verso est, arrivando a minacciare un'ampia zona degli Stati Uniti che si estende dall'Alabama fino a New York. A Denton, in Texas, la tromba d'aria ha ribaltando tir e provocato pesanti disagi sull'interstatale 35. Case e campi danneggiati, camper ribaltati, alberi abbattuti e linee elettriche danneggiate compongono il paesaggio di devastazione le cui immagini si rincorrono sui social.

The tornado died over my field and dumped everything. It’s unbelievable how much debris it carried as far as it did. pic.twitter.com/uUCYYG9K2t — Dusty Rich 🇺🇸 (@drich82) May 23, 2024

Lo spettacolare video del tornado girato da un drone

Nello Stato dell'Iowa il meteorologo e cacciatore di tornado Reed Timmer ha catturato le immagini di alcune formazioni di tornado utilizzando un drone. Si tratta delle più spettacolari immagini di un uragano mai riprese.

Check out this whip-like vortex in the #tornado south of Greenfield, Iowa with @theScantman on the controls. Full 4K video is on YT WATCH: https://t.co/SQHq4Cwmwg pic.twitter.com/FyBbaHxUuV — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) May 22, 2024

Ma l'allarme non è finito. Nelle prossime ore ulteriori avvisi per l'arrivo di tornado e forti temporali sono stati diramati in Oklahoma e Texas. I feriti sono stati trasportati negli ospedali con auto ed aero ambulanze, mentre i servizi territoriali si preparano a gestire le prossime emergenze.