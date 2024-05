Raffica di tornado in negli Usa: un morto, danni e case distrutte

Non c'è pace per gli abitanti dell'Oklahoma, negli Stati Uniti. A una settimana di distanza dalla tempesta che ha causato diversi danni, lo Stato Usa ha dovuto affrontare un'altra notte di terrore in balia di una raffica di tornado. Secondo il National Weather Service, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio, almeno 15 tornado hanno colpito gli Stati Uniti centrali, di cui sette nel territorio dell'Oklahoma. Le tempeste hanno attraversato l’Oklahoma occidentale e centrale, ed è stato segnalato un tornado nel Nord/Est dell’Oklahoma, che ha travolto le comunità di Bartlesville e Barnsdall, dove è stata registrata una vittima. Potenti tempeste continuano a spostarsi nel cuore della nazione, con rischio tornado, grandine e venti dannosi che proseguono in queste ore.

I maggiori danni si registrano proprio a Barnsdall, una cittadina di circa 1.000 abitanti che si trova a circa 40 minuti d'auto da Tulsa. I venti hanno abbattuto case e alberi nel piccolo borgo, devastando le linee elettriche e rendendo inagibili le strade. I filmati condivisi sui social dai residenti sono terribili: tetti scoperchiati, allagamenti e raffiche di vento di una potenza inaudita. Come confermato dallo sceriffo Eddie Virden, nella notte una persona ha perso la vita, mentre è ancora presto per poter fare una stima dei danni.

Heartbreaking news out of NE #Oklahoma tonight with reports of severe injuries and possible fatalities from a powerful #Tornado. Debris soared near 30,000 feet, indicating at least EF3 strength. Barnsdall suffered a direct hit, and there's concern for the extent of damage come… pic.twitter.com/lxaLYAhwCs — WorldNews (@FirstWorldNewss) May 7, 2024

Nelle ore precedenti il servizio meteorologico di Tulsa aveva avvertito dell'arrivo di "un tornado grande e pericoloso" diretto verso Barnsdall, con raffiche di vento superiori ai 110 km/h. Al tramonto la pioggia ha iniziato a cadere copiosamente, con le condizioni che hanno continuato a peggiorare con il passare delle ore. Le tempeste hanno devastato diverse aree dell'Oklahoma, tra cui Sulphur e Holdenville, colpite lo scorso da un'altra ondata di maltempo che aveva causato quattro morti e lasciato migliaia di persone senza elettricità. Danni e disagi anche nel nord del Texas, in Nebraska, in Tennessee e in Kansas, dove in alcune zone sono caduti chicchi di grandine grandi come mele, del diametro di oltre 7 centimetri. Nelle prossime ore la linea temporalesca si dirigerà verso il Midwest interessando Wisconsin, Illinois, Michigan e Indiana, dove sono attesi forti temporali.