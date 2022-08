Scoppia un incendio a bordo di un traghetto: 300 persone in pericolo

Un violento incendio è scoppiato oggi, lunedì 29 agosto, su un traghetto in Svezia sulla Stena Scandica fuori Gotska Sandön, nel Mar Baltico. Secondo quanto riferiscono i media locali a bordo ci sarebbero almeno 300 passeggeri. Al momento non ci sono informazioni sull?entità del danno e sulla presenza o meno di feriti gravi.

La segnalazione dell'incendio è arrivata alle 12.40. Il traghetto collega Nynäshamn in Svezia e Ventspils in Lettonia. ?Abbiamo allertato tutte le unità disponibili, pilotine, elicotteri e altre navi nelle vicinanze per salvare le persone", ha affermato Lisa Mjörning, portavoce dell'amministrazione marittima norvegese ad Aftonbladet.