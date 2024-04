Tranquillante per animali nei vaporizzatori di cannabis: è la stessa sostanza della "droga degli zombie"

Un potente tranquillante utilizzato in medicina veterinaria è stato trovato nei vaporizzatori di cannabis e in alcuni sedativi contraffatti facili da reperire illegalmente nel Regno Unito. Il tranquillante in questione è la xilazina, nota negli Stati Uniti come "tranq", dove viene utilizzata comunemente per "tagliare" oppioidi come l'eroina o fentanyl, dando vita alla cosiddetta "droga degli zombie" che ha già causato migliaia di morti.

Tranquillante per animali nello Xanax

Mentre negli Usa la xilazina è quindi alla base di droghe pesanti, nel Regno Unito la sostanza è stata trovata all'interno di tranquillanti e psicofarmaci contraffatti tra cui l'alprazolam (Xanax) e il diazepam (Valium), ma anche all'interno di compresse e vaporizzatori contenenti Thc, l'ingrediente psicoattivo della cannabis.

La scoperta è stata fatta dal King's College di Londra, dove un team di ricerca ha rilevato che la xilaxina è in costante crescita nel Regno Unito dal 2022, anno in cui è stato identificato il primo decesso legato alla sostanza.

"La xilazina è stata designata come una 'minaccia emergente' negli Stati Uniti e nel Regno Unito rappresenta una preoccupazione crescente per la salute pubblica", ha affermato la dottoressa Caroline Copeland, una delle autrici dello studio citata dal Guardian. La consistente diffusione di questa sostanza "è motivo di allarme in quanto un numero molto più ampio di persone che fanno uso di droghe e psicofarmaci, e non solo i consumatori di eroina, saranno esposte ai rischi".

Cos'è la xalaxina

La sostanza in questione viene utilizzata negli animali come un sedativo non oppioide non approvato per uso umano, con un effetto antidolorifico e miorilassante (che agisce sul rilassamento dei muscoli) in grado di abbassare drasticamente la respirazione e la frequenza cardiaca. Se iniettato direttamente nel flusso sanguigno dell'utente, può formare grandi ulcere ed escoriazioni cutanee, che se infettate possono arrivare a rendere necessaria l'amputazione degli arti. Gli effetti meno "plateali" sono riconducibili a sonnolenza, amnesia, bassa pressione sanguigna, bradicardia e respirazione rallentata.