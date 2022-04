Per l'Ucraina si apre il fronte della Transnistria

Nel 42esimo giorno di guerra in Ucraina la Russia guarda al fronte Est e Sud: obiettivo il controllo completo delle regioni di Donetsk e Lugansk ma anche la creazione di una fascia di sicurezza a Nord della Crimea sulle coste del Mar D'Azov. Poi c'è la questione di Odessa, la città meridionale - strategica e ricchissima - ultimo sbocco sul Mar Nero controllato da Kiev ma stretta in una morsa tra i battaglioni russi stanziati a Nord della Crimea, la flotta di Mosca che incrocia al largo e l'autoproclamata repubblica moldava di Transnistria. E proprio da qui si potrebbe aprire un nuovo fronte.

La Transnistria è un territorio che si trova tra l’Ucraina e la Moldavia, fa ufficialmente parte di quest’ultimo Paese ma all’inizio degli anni Novanta si è autoproclamato indipendente e ha poi chiesto di essere annesso alla Russia. Nel territorio si troverebbero al momento circa 1.500 soldati russi ma i militari di Kiev osservano operazioni preparatorie per una possibile intensificazione delle ostilità. I militari ucraini sostengono che il campo d'aviazione di Tiraspol venga attrezzato per ricevere gli aerei militari russi e Kiev ora non esclude l'uso del territorio dell'autoproclamata Repubblica Moldava di Transnistria per sostenere le operazioni offensive.

Già nell'aprile 2015 la Russia tentò di formare una Repubblica popolare dell'Ovest, sul modello Donbass, con i nove distretti più occidentali dell'Ucraina, Odessa compresa. Fallì.

Già ora secondo lo stato maggiore dell'esercito ucraino i russi stanno cercando di migliorare la situazione tattica nella direzione di Pivdennyi Bug, il fiume in direzione della Moldavia. Un'avanzata da Tiraspol potrebbe chiudere Odessa, lontana soltanto settanta chilometri, in una triplice morsa.

Intanto poco più a Est continua anche l'attacco sul porto strategico di Mariupol, dove i circa 160 mila residenti che non hanno lasciato la città sul mar d'Azov sono ormai allo stremo. Secondo lo stato maggiore ucraino, i continui attacchi russi a Est non hanno portato ad avanzamenti significativi delle forze armate di Mosca, ma i loro principali sforzi militari restano concentrati nella preparazione di un'offensiva per ottenere il controllo della regione.