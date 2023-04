Trapezista cade e muore durante un'esibizione con il marito

Tragedia in un villaggio vicino alla città di Suzhou, nella provincia cinese di Anhui. Una trapezista è morta durante un'esibizione con il marito sabato notte, 15 aprile. La donna, soprannominata Sun, è precipitata nel vuoto da trenta metri durante uno show che non prevedeva protezioni da eventuali cadute. Portata in ospedale è morta per le ferite riportate nella caduta.

I video pubblicati sui social mostrano la coppia trasportata in alto da una gru sopra un grande palco all'aperto. La donna aggrappata al marito appeso alla gru con le braccia avvolte a due pezzi di tessuto. Mentre oscillavano a mezz'aria l'uomo ha però perso la presa e così la donna è precipitata sul palco tra le urla della folla.

Dopo la pubblicazione dei video sui social cinesi monta la protesta per le mancate misure di sicurezza: perché la donna non indossava alcuna cintura? Perché erano predisposte reti di sicurezza o tappetini a terra?

Il governo del distretto Yongqiao di Suzhou, di cui fa parte Haogou, ha istituito una squadra speciale per indagare sull'incidente e determinare le responsabilità legali delle parti coinvolte. Gli amici della coppia - Zhang e sua moglie Sun hanno anche un figlio e una figlia - hanno dichiarato che si esibivano insieme da molti anni e che le loro esibizioni spesso non includevano linee di sicurezza



Another video of the incident was posted online today including the presenter's voice saying they're "30 meters up in the air without protective measures!" as if it was a good thing. pic.twitter.com/vOMuCTKfrT