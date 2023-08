A 75 anni si trasferisce in Ucraina dal Giappone. E ora offre pasti gratis a tutti

A Kharkiv lo conoscono tutti. Fuminori Tsuchiko è nato 75 anni fa a Tokyo ma da più di un anno vive a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, dove ha aperto un bar, il caffè FuMi, che ogni giorno distribuisce tra gli 800 e i 1.000 pasti al giorno a chi non ha più nulla. La storia di Fuminori vale la pena di essere raccontata. Dopo aver visitato l'Ucraina da turista nel febbraio 2022, si è spostato a Varsavia poco prima dell'invasione russa, salvo fare marcia indietro solo due mesi dopo quando la guerra era ormai iniziata. Fuminori è tornato in Ucraina, a Kharkiv, per aiutare la gente del posto. Per circa sei mesi ha vissuto in una stazione della metropolitana dove ha lavorato come volontario distribuendo cibo agli abitanti che cercavano rifugio dalle bombe.

L'idea del caffè è nata in un secondo momento, quando il 75enne ha deciso di lasciare la metropolitana per spostarsi in un appartamento che aveva affittato nello stesso quartiere. Tsuchiko ha deciso di aprire un piccolo locale per distribuire bevande calde e aiuti umanitari. Da allora ad aiutarlo nella sua impresa c'è Nataliia Hrama, una volontaria ucraina che Fuminori ha conosciuto mentre distribuiva i pasti in una stazione metro del distretto di Saltivka, uno dei più colpiti dai bombardamenti. All'inizio, ha raccontato Nataliia al sito Gwara media, "avevamo intenzione di distribuire solo zuppa calda e tè per chi viveva in metro". Poi le cose sono cambiate.

? 75-year-old Japanese man distributes free lunches in Kharkiv



FuMi Caffe has been open since spring. It was opened by the Japanese Fuminori Tsuchiko and since then has been handing out about a thousand free meals to Ukrainians every day.



The man sold his house in Japan… pic.twitter.com/BduCZo5hlM — Oriannalyla ?? (@Lyla_lilas) August 20, 2023

Col tempo il FuMi è diventato una realtà sempre più importante e ora chi entra può trovare di tutto. Senza sborsare un euro. Grazie alle donazioni che arrivano tramite i social media (spesso dal Giappone) e alla generosità di quei residenti di Kharkiv che possono ancora permettersi di donare qualcosa. "C'è chi non ha i soldi, ma vuole comunque dare una mano e porta un barattolo di marmellata o di sottaceti. Ogni aiuto è prezioso", dice Nataliia.

La storia di Fuminori è una grande lezione di generosità. Commosso dalla tenacia e dall'orgoglio del popolo ucraino, Tsuchiko ha scelto di restare a Kharkiv per dare una mano. E per aiutare gli altri "ha speso quasi tutti i suoi risparmi" rivela Nataliia. Lui non ha ripensamenti. Nonostante le bombe. E la figlie (ormai adulte) lasciate in Giappone, a migliaia di chilometri di distanza. Quando gli chiedono qual è stato il suo momento più felice a Kharkiv risponde così: "Quando vivevo in metropolitana e mi nascondevo dai bombardamenti, cercando di dare una mano agli abitanti. Per me è stato il periodo più difficile, ma anche quello più felice".

