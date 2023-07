Travis King: cosa sappiamo sul militare statunitense che ha disertato in Corea del Nord

È giallo sulla decisione del soldato americano che è fuggito dalla Corea del Sud attraversando volontariamente e illegalmente il confine con il Nord. Il giovane 23enne, Travis King, per il suo gesto è stato poi arrestato dalle autorità di Pyongyang nella Zona Demilitarizzata, quella che spacca in due la penisola dagli anni '50.

Cosa sappiamo finora

La notizia del suo arresto è arrivata ieri 18 luglio, attraverso uno scarno comunicato del Comando delle Nazioni Unite, stanziato nell'area dal 1953. Inizialmente, non è stata data la notizia che si trattasse di un militare. Poi, dopo poche ore, il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, in una conferenza stampa dopo il 14esimo Gruppo di contatto sull'Ucraina, ha confermato le speculazioni dei media che la persona arrestata è un soldato semplice presso il Comando Onu della Corea del Sud, che ha attraversato la frontiera "volontariamente" e che ora "è in custodia delle autorità di Pyongyang". Il capo del Pentagono non ha fornito altre informazioni ma ha assicurato che il dipartimento sta indagando sulla vicenda ed è in contatto con le sue controparti nordcoreane.

Secondo quanto riferito da funzionari Usa, il militare si chiama Travis King, un soldato 23enne di seconda classe in servizio dal 2021, e stava per essere rimpatriato per motivi disciplinari, quando è fuggito dall'aeroporto dopo i controlli di sicurezza, per unirsi a una visita turistica presso la Joint Security Area di Panmunjom, l'area che fa da cuscinetto tra le due Coree. Il soldato avrebbe poi lasciato il gruppo turistico per attraversare illegalmente il confine con la Corea del Nord.

Il fatto è avvenuto a Panmunjon, un villaggio a circa 100 chilometri da Seul aperto anche ai turisti che da lì possono visitare la Joint Security Area e persino sostare per pochi minuti in Corea del Nord, sotto lo sguardo minaccioso dei militari di Pyongyang. I visitatori vengono scortati nell'area da soldati sudcoreani e americani, possono visitare il 'ponte del non ritorno' - dove nel 1953 ebbero luogo gli scambi di prigionieri di guerra coreani - e il monumento a un soldato di Seul ucciso durante uno scontro a fuoco innescato dalla defezione di un cittadino sovietico nel 1984. Nel villaggio nessun muro o recinzione separa le due Coree, ma solo un muretto di cemento alto 15 cm. D'altra parte è assolutamente vietato attraversare il confine a meno che non si tratti di un'occasione storica come l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un nel 2019.

Le accuse pendenti sul militare

Il militare americano, secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Afp, aveva in precedenza trascorso due mesi in un carcere sudcoreano. Secondo la fonte dell'Afp, è stato liberato il 10 luglio scorso dopo la prigionia con l'accusa di "aggressione". Non è chiaro quale siano le motivazioni dell'arresto in Corea del Sud di King. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap è venuta in possesso di alcuni documenti legali, secondo i quali il 23enne è stato multato per aver "ripetutamente preso a calci" lo sportello di un veicolo della polizia a Seul. È anche sospettato di aver preso a pugni un cittadino coreano in una discoteca lo scorso settembre, secondo il rapporto di cui è venuto in possesso l'agenzia di stampa sudcoreana.

La diplomazia americana è al lavoro per assicurare il rilascio del soldato King. Ma i tentativi si complicano a causa dei rapporti difficili tra Washington e Seul. Anche i canali di comunicazione tra le due Coree sono difficili. La Corea del Nord da mesi non risponde nemmeno alla cosiddetta hotline, la linea di comunicazione tra Seul e Pyongyang per le emergenze.

I precedenti

Quello di King è il primo ingresso illegale di un cittadino americano dall'inizio della pandemia: l'ultimo risale al 2018, quando il sessantenne Bruce Byron Lowrance era stato trattenuto dalle autorità nordcoreane per un mese dopo che aveva raggiunto il paese attraversando il confine con la Cina. Nel 2016, invece, lo studente americano Otto F. Warmbier fu arrestato nella capitale nordcoreana con l'accusa di aver tentato di strappare un manifesto di propaganda dal muro del suo hotel. Il ventenne fu condannato a 15 anni di carcere, ma dopo 17 mesi fu rimpatriato in coma negli Stati Uniti e morì nella sua casa in Ohio una settimana dopo.

Tuttavia, King non è il primo soldato americano che ha attraversato volontariamente la zona demilitarizzata verso la Corea del Nord, diventando ufficialmente un disertore.

Nel 1965, quattro soldati statunitensi disertarono verso la Corea del Nord dove furono tenuti prigionieri e costretti a recitare in film di propaganda come cattivi occidentali. Solo uno di loro è stato liberato dopo 40 anni: si tratta di Charles Robert Jenkins. Gli altri tre disertori non ce l'hanno fatta: sono morti di stenti o per malattia, come James Dresnok, stroncato da un ictus. Dopo il suo rilascio nel 2014, Jenkins si è arreso all'esercito degli Stati Uniti. Gli è stata data una pena detentiva di 30 giorni e un congedo con disonore. Dopo la vicenda si è stabilito in Giappone con la sua famiglia.

Continua a leggere su Today.it...