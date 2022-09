Tre fratelli sono stati uccisi in una strage familiare

Tre fratelli sono morti a seguito di una strage familiare nella loro abitazione a Tallaght, alla periferia sud-ovest della capitale irlandese Dublino. Resta un giallo sul decesso delle tre giovanissime vittime, una ragazza di 18 anni, Lisa Cash, e i suoi fratelli gemelli di 8 anni, Chelsea e Christy Cawley, stando quanto scrive il Guardian.

La polizia irlandese “Garda” è stata chiamata sul posto la mattina di oggi 4 settembre. Gli agenti hanno arrestato nelle ultime ore, con l’accusa di omicidio plurimo, un giovane di circa 20 anni, di cui non sono state rivelate le generalità.

Nella violenza omicida, è rimasto ferito gravemente anche il fratello di 14 anni delle vittime, che ora è ricoverato all'ospedale di Dublino, ma non in pericolo di vita. Anche la madre è ora in ospedale per accertamenti: la donna di circa 40 anni è stata ferita solo leggermente.

La polizia irlandese, che sta indagando sul caso, ritiene che le vittime conoscessero l'omicida che ha compiuto la strage familiare. Per questo le autorità locali hanno concentrato la loro attenzione sul 20enne.

La modalità di questa drammatica strage familiare deve essere ancora appurata dalla polizia e dai rilevamenti scientifici. La scena del crimine è ora posta sotto sequestro.