Chi sono i tre ostaggi italiani, Tajani: "Forse nelle mani di Hamas"

Tre ostaggi italiani sarebbero nelle mani di Hamas. È quanto ha reso noto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in una intervista a '5 minuti' in onda venerdì sera, sottolineando come "tutto è molto incerto". Tajani ha ricevuto all'ambasciata a Tel Aviv i familiari degli ostaggi, vale a dire i genitori del giovane scomparso, Nir Forti, e i figli della coppia dispersa, Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron. "Dalle notizie che abbiamo, gli ostaggi sarebbero stati divisi tra Hamas e le altre fazioni che sostengono lo scontro con Israele. Quindi è anche difficile sapere dove siano", ha affermato il vicepremier. I tre ostaggi italiani potrebbero quindi far parte dei 150 ostaggi nella Striscia di Gaza. Stando a quanto precisa l'emittente Cnn, le Forze della Difesa israeliana sarebbero entrate nella Striscia di Gaza con truppe di fanteria e carri armati per condurre "raid localizzati" finalizzati a liberare la zona dai terroristi e individuare dove si trovano gli ostaggi.

Chi sono i tre ostaggi italiani

Come ha precisato Tajani, all'appello mancano un giovane cittadino italo-israeliano e una coppia di due coniugi con passaporti italiani. Si tratta di Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, marito e moglie. "Vivevano nel kibbutz di Be'eri e non rispondono alle chiamate della famiglia", ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani.

"L’ultima cosa che ricordo di mia madre è la sua voce preoccupata al telefono" ha raccontato a Radio Rai il figlio della coppia, "poi all'improvviso il suono degli spari che rompono i vetri, rumori duri e sconosciuti che entrano nella nostra casa, la telefonata che s’interrompe".

"Quando penso ai miei genitori cerco di essere il più ottimista e speranzoso possibile" ha aggiunto Yotam Kipnis, 29 anni, parlando della scomparsa dei genitori. "È un modo per incoraggiare me stesso, per non farmi paralizzare dal dolore, per fare qualcosa che possa aiutarli a restare in salute e salvi".

"Mio padre è un disabile - ha fatto sapere il 29enne -, soffre di un problema neurologico, è sulla sedia a rotelle, deve andare in ospedale una volta a settimana per le medicine, altrimenti il suo corpo si paralizzerà completamente, soffre di una malattia importante che coinvolge i nervi. Ma, da sabato, dal suo profilo Whatsapp è stata cancellata la sua foto, ed è sparito da tutte le chat. È come vivere in un limbo, non so se i miei genitori siano vivi o morti. Cerco di essere realistico e fare tutto quello che è in mio potere per aiutare, non solo per i miei ma per tutti gli ostaggi. Chiedo all’Italia e agli italiani di aiutarci a fare in modo che parta una trattativa, e che almeno possano ricevere medicine. Penso che due Stati che cercano di liberare gli ostaggi siano meglio di uno, credo che questo sia il momento di trovare unione".

Il ragazzo colpito al torace

Ma oltre alla coppia di sposi, c'è preoccupazione per il giovane ragazzo con doppia nazionalità. Si tratta di Nir Forti, che il 7 ottobre scorso si trovava al rave nel deserto durante l’attacco dei miliziani di Hamas. "Il giovane era al festival con un’amica e sarebbe rimasto ferito", aveva scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Secondo quanto appreso dalla famiglia del giovane, Nir sarebbe stato colpito al torace prima di non essere più rintracciabile. L'ultima volta che i genitori sono riusciti a sentirlo erano le 8 del mattino, ha raccontato al Tg3, e "ci ha detto che erano stati bloccati dalla polizia", ma "abbiamo capito che era una cosa strana, poi che non era polizia, si vede che lui non ha immaginato che fossero terroristi". Dopo le 8, continua la madre, "sono riuscita a parlare solo con un suo amico, lui ha detto che ha visto che hanno sparato a Nir nella parte superiore del torace".

