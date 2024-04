Entrano in casa per arrestarlo: uccisi tre poliziotti

Tre poliziotti sono stati uccisi e altri cinque feriti in una sparatoria avvenuta in una casa a Charlotte, in North Carolina (Stati Uniti), durante un arresto. Il capo della polizia, Johnny Jennings, ha definito l'incidente il "più tragico nei suoi 32 anni di carriera nelle forze dell'ordine".

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti sono arrivati sul posto per eseguire un mandato d'arresto per porto d'armi illegale nei confronti di un pregiudicato, e sono stati presi di mira dall'uomo "con un fucile ad alta potenza". Una volta ucciso il sospetto, i poliziotti hanno fatto irruzione nella casa, dove sono stati colpiti di nuovo da un secondo uomo.

Today is a tragic day in Charlotte. Anytime a member of law enforcement is killed or injured in the line of duty, the whole profession hurts. My thoughts and prayers are with the families of the fallen officers as well as the other officers who were shot, including 4 of our own… https://t.co/rosRMHSUqB