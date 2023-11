Cessate il fuoco e scambio di ostaggi: vicino l'accordo tra Israele e Hamas

Tra Israele e Hamas si va verso un cessate il fuoco. "Siamo vicini a raggiungere un accordo per una tregua" ha fatto sapere il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, con un messaggio su Telegram. Funzionari di Hamas hanno poi spiegato all'emittente Al Jazeera che i che i dettagli della saranno annunciati dal Qatar se e quando l'accordo sarà finalizzato. I colloqui in corso - spiegano le fonti - riguarderebbero una tregua di "un certo numero di giorni" e includerebbero accordi per l'ingresso di aiuti a Gaza e lo scambio tra ostaggi presi da Hamas con persone imprigionate da Israele.

Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che "un accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza sarà raggiunto presto". L'accordo "non è mai stato così vicino", ma c'è ancora del lavoro da fare, ha confermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. L'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che Tel Aviv sta trattando il rilascio di oltre 50 persone tra donne e bambini. Secondo una fonte diplomatica israeliana, in cambio Hamas avrebbe chiesto il rilascio di 100 prigionieri, tra uomini e donne, una pausa di cinque giorni nei combattimenti e che Israele non usi i suoi droni in questi giorni per sorvegliare Hamas.

