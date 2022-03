Quanto durerà il cessate il fuoco?

Russia e Ucraina hanno concordato una tregua per aprire i corridoi umanitari, così da permettere l'evacuazione dei civili dalle città di Mariupol e Volnovakha. Un "cessate il fuoco" molto atteso, soprattutto per permettere ai soccorsi di aiutare le persone rimaste ferite durante gli attacchi, ma che purtroppo potrebbe non avere una durata molto lunga.

Il ministero della difesa russo ha annunciato: "Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l'uscita di civili da Mariupol e Volnovakha" specificando che l'apertura dei corridoi umanitari e le vie di uscita è stata concordata con la parte ucraina.

La conferma è arrivata da consigliere della presidenza ucraina Mikhail Podolyak con un tweet: "A Mariupol e Volnovakha i corridoi umanitari sono pronti per l'apertura, sono state formate colonne di persone che devono essere evacuate. Le parti hanno temporaneamente cessate il fuoco nell'area dei corridoi".

Dai due annunci appare chiaro che il cessate il fuoco potrebbe essere soltanto momentaneo e legato all'evacuazione di queste due città. Per quanto riguarda Mariupol, il sindaco ha reso noto che l'evacuazione inizierà alle 9 ora locale (10 in Italia) e si concluderà alle ore 14 (15 italiane). Cinque ore per permettere ai cittadini di lasciare le loro case nella città portuale e andare via. Una decisione sofferta ma inevitabile, come sottolineato dal sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, mentre inizia l'evacuazione della città: "Non abbiamo altra scelta che andarcene".

"Cari, cari residenti di Mariupol - ha detto il sindaco in una dichiarazione - da oggi inizia l'evacuazione della popolazione civile. Non è stata una decisione facile, ma come ho sempre detto Mariupol non sono le case e le strade, sono gli abitanti, voi e io. Il nostro dovere principale è sempre stato e resta proteggere le persone. Nelle condizioni in cui la nostra città è costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c'è altra soluzione che permettere ai residenti, a voi e a me, di lasciare Mariupol in sicurezza". Al momento non è ancora chiaro come procederà l'evacuzione dalla seconda città, Volnovakha.