Treno deraglia in India: 10 carrozze si ribaltano, si contano morti e feriti

Grave incidente ferroviario in India, dove un treno passeggeri è deragliato nel distretto di Gond, Stato indiano dell'Uttar Pradesh. Dieci carrozze del convoglio Chandigarh-Dibrugarh Express si sono rovesciate causando, dalle primissime informazioni, almeno 2 morti e una ventina di feriti.

Sul posto sono arrivate le unità di soccorso con le equipe mediche per prestare le prime curare prima del trasporto in ospedale. "La nostra priorità è completare i soccorsi e le operazioni di salvataggio il più rapidamente possibile", ha commentato il portavoce delle ferrovie Pankaj Singh. Solo un anno fa, il 3 giugno 2023, in India si è registrato più grande disastro ferroviario degli ultimi 20 anni, con quasi 300 morti e oltre 900 feriti causati dallo scontro di due convogli a Bahanaga, nello stato dell'Odisha. "Una carneficina, un'apocalisse di lamiere".