Deraglia il treno Seattle-Chicago: 3 morti e decine di feriti

Almeno tre persone sono rimaste uccise e molte altre ferite ieri nel deragliamento di un treno nello stato americano del Montana. Lo ha reso noto la compagnia ferroviaria Amtrak. Secondo la compagnia, alcuni dei dieci vagoni del treno sono deragliati intorno alle 16:00 ora locale, vicino a Joplin, una piccola città al confine con il Canada.

Incidente ferroviario negli Usa

Sul treno che collega Seattle a Chicago viaggiavano circa 141 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio. Amanda Frickel, coordinatrice dei servizi di emergenza ha dichiarato al New York Times che "più di 50 persone sono rimaste ferite". Ancora da stabilire le cause dell'incidente, come riportano diversi media statunitensi. Quella tra Chicago e Seattle è la più frequentata linea di lunga distanza di Amtrak e trasporta più di mezzo milione di passeggeri all'anno.

Prima di Amtrak, l'Empire Builder era il treno di punta della storica Great Northern Railway che con i suoi circa 7.000 chilometri parte da Chicago, in Illinois, e arriva fino al Pacifico, prima a Seattle - nello stato di Washington - e poi a Sud in Oregon, a Portland. Il treno attraversa otto stati Usa e impiega due giorni per completare il tragitto. Il mezzo, che attraversa anche le Montagne Rocciose e il Glacier National Park, non può andare oltre i 130 chilometri orari.