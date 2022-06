Deraglia treno passeggeri, oltre 10 morti e 50 feriti

Un treno passeggeri è deragliato nell'Iran orientale. Il bilancio delle vittime viene aggiornato di minuto in munito. Almeno 13 i morti accertati finora e 50 feriti, ma sono numeri destinati ad aumentare. L'incidente è avvenuto sulla linea Tabas-Yazd alle 5.30 del mattino (ora locale), secondo quanto riportano i media iraniani.

Secondo una prima ricostruzione, quattro dei sette vagoni del treno sono deragliati a 50 chilometri da Tabas. Nell'area, che è isolata e in cui le comunicazioni sono difficili, sono arrivate squadre di soccorso con ambulanze e tre elicotteri. Sull'accaduto è in corso un'indagine, ma non si esclude l'impatto contro un escavatore,