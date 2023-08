Treno deraglia in Pakistan: decine di morti e feriti, passeggeri intrappolati

Un terribile incidente ferroviario si è verificato nella giornata di oggi, domenica 6 agosto, in Pakistan. Diversi vagoni dell'Hazara Express, treno in servizio tra Karachi e Rawalpindi, son usciti fuori dai binari e si sono ribaltati vicino alla stazione ferroviaria di Sarhari, a Nawabshah. Il bilancio delle deragliamento è drammatico, ma ancora provvisorio: 22 le vittime confermate, mentre i feriti sono oltre 50, ma sono ancora diversi i passeggeri incastrati tra le lamiere. Il deragliamento è stato confermato da Mahmood-ur-Rehman, un funzionario delle ferrovie pachistane: "Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara Express sono deragliati ribaltandosi vicino al distretto di Nawabshah nel Sindh".

La polizia locale afferma che 50 passeggeri feriti sono stati trasferiti nel vicino ospedale e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Il treno era in viaggio verso Rawalpindi, città del Punjab, dalla provincia del Sindh. Le cause dell'incidente sono ancora ignote, ma sui social sono diversi i filmati sul luogo del disastro. I video condivisi dai testimoni mostrano diverse carrozze ribaltate e danneggiate, con decine di corpi stesi a terra, mentre i soccorritori cercando di aiutare le persone ancora incastrate tra le lamiere.

Younis Chandio, della polizia locale ha aggiornato il bilancio delle vittime: "Almeno 22 persone sono morte nell'incidente".

