Trovata morta in un canale una bimba di 5 anni scomparsa

È stata purtroppo ritrovata morta in un canale una bambina di cinque anni che era scomparsa a Londra, nel Regno Unito. L'allarme era stato lanciato dai genitori preoccupati dopo la scomparsa della piccola, ma la tragica scoperta è stata fatta poco dopo. Sia gli agenti arrivati sul posto per le ricerche che le persone presenti hanno cercato di aiutare la bambina, il cui corpo era stato trovato in acqua. La piccola è stata tirata fuori dal canale e rianimata sulla scena prima di essere portata in ospedale. Un portavoce della Met Police ha dichiarato che però è morta intorno alle 19 dello stesso giorno.

Come riporta il tabloid britannico Daily Mirror, la tragedia è avvenuta sabato 17 febbraio, ma solo ora le forze dell'ordine l'hanno resa pubblica. "Alle 16.13 di sabato 17 febbraio abbiamo ricevuto una segnalazione di scomparsa di una bambina di cinque anni dalla sua casa di Wharf Road. Gli agenti sono intervenuti e hanno effettuato una ricerca nell'area. Alle 16.24 la bambina è stata ritrovata in un canale vicino. Gli agenti e i membri del pubblico l'hanno salvata dall'acqua e hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. I paramedici sono stati chiamati e la ragazza è stata portata in ospedale, dove purtroppo è morta intorno alle 19 della sera stessa", hanno scritto gli agenti in una nota.

"La famiglia è stata informata e il nostro pensiero è rivolto a loro in questo momento difficile. Le nostre indagini sono in corso, ma le circostanze non sono ritenute sospette", ha aggiunto la polizia, che pare pensare si sia trattato non di un omicidio ma di un tragico incidente.