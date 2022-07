Scompare bimbo di 7 anni: viene trovato morto nella lavatrice

Un bambino di sette anni, Troy Khoeler, è stato trovato senza vita all'interno della lavatrice di casa, a Spring, una cittadina non molto lontana da Houston, in Texas (Stati Uniti). Come riportano i media statunitensi, i genitori adottivi ne avevano denunciato la scomparsa appena due ore prima. La coppia si era rivolta al tenente Robert Minchew dell'ufficio dello sceriffo della contea di Harris, dicendo di aver perso le tracce del piccolo, ma purtroppo, dopo una breve ricerca, è stato scoperto l'orrore.

Il piccolo era ormai deceduto, dentro una lavatrice a carico dall'alto, situata nel garage dell'abitazione. Al momento non è chiara la dinamica del decesso: non è stato reso noto se il coperchio della lavatrice fosse chiuso o se fosse piena d'acqua. Le autorità hanno disposto l'autopsia sul corpo del piccolo, analisi che serviranno ad individuare la causa del decesso, informazione fondamentale per capire se si sia trattato di un incidente domestico o di un delitto. "Non sappiamo cosa sia successo - ha detto il tenente Minchew ai media - ma abbiamo intenzione di scoprirlo".