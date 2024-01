Le armi all'Ucraina costate 36 milioni non esistono

Nella guerra contro la Russia, l'Ucraina deve fare i conti anche con un altro nemico che rischia di vanificare i suoi sforzi militari e il sacrificio dei suoi soldati: la corruzione. Le autorità di Kiev hanno scoperto una maxi truffa nella quale sarebbero coinvolti ufficiali di alto rango della Difesa, i quali, con la complicità di un'azienda ucraina, avrebbero messo le mani su un appalto da circa 36,4 milioni di euro. I soldi sarebbero dovuti servire all'acquisto di 100mila munizioni. Ma i rifornimenti non sono mai arrivati alle truppe sul fronte.

Stando a quanto reso noto dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), cinque "funzionari di alto rango" della Difesa avrebbero orchestrato il raggiro con la complicità della Lviv Arsenal, azienda fornitrice di munizioni. Nell'agosto del 2022, il ministero aveva pagato una prima tranche dell'appalto, salvo poi scoprire che la società aveva trasferito i fondi ricevuti "sui conti di un’altra struttura affiliata nei Balcani", senza consegnare le munizioni. Uno dei funzionari coinvolti è stato arrestato mentre cercava di fuggire dal Paese.

Lo scandalo ha riacceso i riflettori sulla corruzione nel Paese, uno dei talloni d'Achille dell'Ucraina nel cammino verso l'adesione all'Unione europea. Ma questo caso riapre ferite che vanno al di là delle prospettive di integrazione di Kiev. Innanzitutto, la truffa è un colpo allo stomaco per gli ucraini che stanno sacrificando le loro vite nella guerra contro Mosca. Da mesi, il presidente Volodymyr Zelensky chiede più aiuti militari all'Occidente, e proprio la carenza di munizioni è uno dei punti deboli del supporto dei partner. L'Unione europea aveva promesso di consegnare a Kiev 1 milione di munizioni entro il prossimo marzo, ma a oggi la quota è di poco superiore alle 300mila unità. Si capisce da questi numeri il motivo per cui i 100mila colpi di mortaio al centro della truffa scoperta dal ministero della Difesa rappresentano un buco notevole per lo sforzo bellico del Paese.

Ma non c'è solo questo. Lo scandalo riporta al centro anche le tensioni tra Zelensky e il capo delle forze armate Valery Zaluzhny. Quest'ultimo accusa da tempo il presidente di non sostenere adeguatamente l'esercito, puntando il dito proprio sulla carenza di armi e munizioni. Un'accusa a cui Zelensky ha risposto dando mandato alla Sbu, la stessa struttura che ha scoperto la truffa delle munizioni, di indagare su presunti errori commessi dall'esercito all'inizio del conflitto e che avrebbero spianato la strada all'invasione russa. Zaluzhny è stato convocato come testimone, una mossa che alcuni hanno letto come un tentativo del presidente di macchiare la sua immagine. Alcuni politici vicini a Zelensky hanno puntato il dito sul capo delle forze armate anche per il fallimento nella controffensiva.

Dietro questo scontro tra le due figure più popolari del Paese c'è anche, se non soprattutto, una questione politica: Zaluzhny potrebbe essere lo sfidante di Zelensky alle prossime elezioni presidenziali.