I soldi destinati alla costruzione delle trincee ucraine sarebbero stati rubati tramite schemi di società fittizie. La truffa avrebbe impedito la creazione di fortificazioni nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, proprio lì dove l'esercito russo sta avanzando con maggiore determinazione. La denuncia arriva da un'esperta anti-corruzione che sulla testata ucraina Pravda denuncia come i contratti per la costruzione di fortificazioni - per le quali sono stati spesi il corrispettivo di 163 milioni di euro - sarebbero stati trasferiti dall'amministrazione militare regionale di Kharkiv (Ova di Kharkiv) a società che non avrebbero poi eseguito i lavori.

Sotto accusa gli affidamenti diretti per la fornitura di legname per fortificazioni che sarebbero stati stipulati con aziende fittizie che avrebbero fatto sparire 270 milioni di euro. "Tutti hanno iniziato a guadagnare milioni immediatamente entro pochi mesi dalla registrazione grazie a contratti diretti e in assenza di appalti competitivi", ha scritto Martyna Bohuslavets, presidente del centro anticorruzione "Mezha".

Le trincee mai costruite

Gli appalti della difesa sarebbero in pratica finite a aziende private appena registrate. I proprietari di queste aziende, secondo l'esperta di anti-corruzione, non sarebbero neppure esperti imprenditori. "Hanno dozzine di casi giudiziari, dal furto di whisky alla violenza domestica e hanno procedimenti esecutivi per prestiti bancari", scrive Bohuslavets. Curriculum non proprio rispettabili. Secondo la giornalista questi referenti sarebbero in realtà delle "teste di legno", intestatari fittizi mentre le commesse milionarie sarebbero finite in tasca a speculatori.

Lo schema delle società di copertura

L'esperta di anti-corruzione ha quindi ricostruito uno schema in base al quale le persone intestatarie delle aziende appaltatrice sono state ricercate con attenzione: non ricche, con numerosi casi giudiziari e debiti. Alcuni di loro sono addirittura imparentati tra loro. Lo schema sarebbe iniziato con la Fop Chaus Ihor Olehovych, che dopo appena tre mesi dalla registrazione nel registro delle imprese, è diventata affidataria di contratti diretti per la fornitura di legname per un valore di milioni di grivnie. Secondo le ricostruzioni nel luglio 2023, subito dopo la registrazione dell'azienda, il signor Chaus ha avuto un procedimento di esecuzione per una multa da parte della polizia. In precedenza, era stato riconosciuto colpevole di aver rubato una pinta di Jack Daniels, servendo 100 ore di servizio comunitario per il whisky rubato.

Le false imprenditrici

Ci sono poi i casi delle "donne d'affari di successo", che provengono entrambe dalla città di Kamianske, nella regione di Dnipropetrovsk. La prima è Victoria Smolyak, proprietaria di Hertz Industry Llc, titolare di un'azienda registrata nel giugno 2023. Anche nel suo caso le sono stati attribuiti appalti da milioni di grivnie tramite contratti diretti. In meno di un anno la società cambia quattro dirigenti, nota Bohuslavets, secondo la quale la circostanza è segno che si tratti di un'azienda fittizia. Su Smolyak penderebbero inoltre 5 procedimenti esecutivi per il recupero da banche e tribunali per evasione degli obblighi genitoriali. E attualmente lavorerebbe in uno stabilimento metallurgico di Dnipro.

Una situazione poco credibile per un'imprenditrice che in 9 mesi ha guadagnato 116 milioni di grivnie (circa 2milioni e 700mila euro) dalla pubblica amministrazione. All'imprenditrice Natalia Koval, titolare della Satisbud, sono attribuiti invece contratti del valore di 52 milioni di grivnie. Anche su di lei gravano casi giudiziari, legati a stato di ubriachezza in luogo pubblico e violenza domestica col marito. Circostanza anomala: la donna lavorerebbe nelle campagne. "Hertz Industry" e "Satisbud" hanno lo stesso direttore: Dmytro Knorozov.

Il responsabile negli uffici del governo

In base allo schema illustrato, Bohuslavets deduce che almeno un membro degli uffici governativi ha provveduto a registrare nuove società, sfruttando l'identità di persone che, a causa delle circostanze di vita, potrebbero non esserne a conoscenza. Quello stesso impiegato in realtà guadagna centinaia di milioni di grivnie, sacrificando però il sangue di militari e civili ucraini rimasti privi delle trincee profumatamente pagate dalla pubblica amministrazione. Nella regione di Kharkiv più di 30 località sono sotto il fuoco russo e quasi 6mila residenti sono stati evacuati.