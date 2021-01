I democratici chiedono a Pence di rimuovere Trump invocando il 25esimo emendamento

La speaker della Camera Nancy Pelosi si unisce al leader dei democratici in Senato Chuck Schumer nel chiedere al vicepresidente Mike Pence di rimuovere “immediatamente” Donald Trump invocando il 25esimo emendamento.

“Se il vice presidente e il gabinetto non agiscono, il Congresso potrebbe essere pronto ad andare avanti con l'impeachment", ha detto Pelosi ai giornalisti, all'indomani dell’assalto a Capitol Hill da parte dei rivoltosi pro-Trump.

BREAKING: Nancy Pelosi calls for the 25th Amendment to be invoked by Mike Pence to remove Donald Trump from office.



She says Congress is prepared to proceed with impeachment if it is not https://t.co/FSUmVKeupb pic.twitter.com/Tu8lKEiHmw