Duello Biden-Trump, al via il primo match tra i candidati alla Casa Bianca: cosa aspettarsi

Tutto pronto per il primo confronto televisivo in vista delle elezioni presidenziali 2024. Dopo mesi di invettive, Joe Biden e Donald Trump si affronteranno per 90 minuti davanti alle telecamere della Cnn a partire dalle 21 in Georgia, Stato chiave per la conquista della Casa Bianca, quando saranno le 3 di notte in Italia.

Tra il presidente in carica e lo sfidante repubblicano sono state messe a punto una serie di regole "per far rispettare i tempi e garantire un dibattito civile", ha fatto sapere la Cnn. Per evitare interruzioni e insulti, quindi, i candidati risponderanno a turno alle domande di un moderatore mentre l'altro avrà il microfono disattivato. Tra gli altri paletti concordati niente pubblico in sala né globo; divieto di portare appunti con dichiarazioni preparate.

Gli sfidanti avranno due minuti di tempo per rispondere a ciascuna domanda, dopodiché l'avversario avrà un minuto per la replica, seguito da altri 60 secondi per la controreplica. Una luce rossa comincerà a lampeggiare quando saranno a cinque minuti dalla fine del tempo a disposizione, e la luce diventerà fissa quando il tempo sarà esaurito. Tutto ciò per evitare il susseguirsi di insulti e interruzioni andate in scena nel primo vis à vis televisivo del 2020. A moderare saranno i giornalisti della Cnn Jake Tapper e Dana Bash. Un secondo dibattito andrà in onda sull'emittente Abc News il 10 settembre.

I candidati più anziani di sempre

Stando all'ultimo sondaggio realizzato dal New York Times insieme al Siena College, Trump arriva al primo match televisivo con quattro punti di vantaggio su Joe Biden (48 per cento a 44). Nell'ultima rilevazione di aprile i due candidati erano testa a testa.

81 anni Biden, 78 Trump: a fronteggiarsi in quello che è ormai un caposaldo delle elezioni americane saranno i due candidati più anziani della storia degli Stati Uniti. Nei mesi non sono state risparmiate a Biden bordate sulla sua possibile inadeguatezza dovuta all'età. Tuttavia, di recente sono arrivati dubbi anche sulla lucidità di Trump. Da alcune fonti stampa è stato sottolineato come nelle ultime apparizioni in tribunale il "Tycoon" abbia accusato colpi di sonnolenza e interventi poco centrati.

"Joe Biden è una minaccia per la democrazia e una minaccia per la sopravvivenza e l'esistenza del nostro stesso Paese", ha ribadito Trump a poche ore dal dibattito, nel susseguirsi di attacchi sempre più personali osservati nelle ultime settimane. Probabile che Biden farà invece leva sulle molteplici controversie giudiziarie del rivale. Tra i temi più caldi la gestione dell'economia, la politica estera e l'immigrazione. La Georgia, sede del dibattito è peraltro simbolo sia dei flussi migratori irregolari in arrivo dal Messico sia dei guai legali di Trump, accusato tra le varie cose di aver fatto pressione sulle autorità locali dopo il voto del 2020.