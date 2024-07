La giudice nominata da Trump salva l'ex presidente dall'inchiesta sui documenti segreti

Dopo l'attentato l'attentato di Butler, in Pennsylvania, contro Donald Trump (che è rimasto ferito a un orecchio) l'ex presidente americano ha detto di essere grato a Dio per aver "evitato che accadesse l'impensabile". Ora Trump può ringraziare la giudice Aileen Cannon, che ha archiviato il caso documenti classificati portati via dalla Casa Bianca e nascosti nella residenza a Mar-a-Lago, in Florida dopo il termine del suo mandato presidenziale nel 2021.

La decisione è arrivata il 15 luglio, dopo la sentenza sull'immunità della Corte Suprema. Secondo la giudice federale, la nomina del procuratore speciale Jack Smith è stata incostituzionale. "L'incriminazione viene archiviata perché la nomina del procuratore speciale Jack Smith viola la clausola delle nomine della Costituzione degli Stati Uniti", si legge nella sentenza di 93 pagine della giudice Cannon, che è stata scelta proprio da Trump per la Corte distrettuale della Florida meridionale, nomina poi confermata dal Senato Usa nel 2020 (anche con l’avallo di 12 democratici). Insomma, la nomina del procuratore speciale non è stato istituito dalla legge e il caso viene così archiviato.

Per capire le motivazioni della Cannon, è necessario fare un passo indietro e conoscere la figura del procuratore citato nella sentenza. Smith è diventato il primo procuratore federale a incriminare penalmente un ex presidente degli Stati Uniti. Lo ha fatto la prima volta per accusare Trump di negligenza nella gestione dei documenti riservati che ha portato dalla Casa Bianca nella sua villa in Florida, opponendosi persino ai tentativi del governo di recuperare le carte.

Nel secondo caso penale intentato da Smith contro Trump a Washington, DC, il procuratore speciale stava perseguendo accuse federali sui tentativi dell'ex presidente di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. Trump affronta anche un caso di sovversione elettorale a livello statale in Georgia ed è stato giudicato colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione che gli venivano contestati nell'ambito del caso Stormy Daniels. Rischia fino a 4 anni di carcere per ogni capo di imputazione ma ha già fatto sapere che farà appello.

La decisione della giudice Cannon costituisce una nuova importante vittoria legale per Trump, dopo quella ottenuta il primo luglio scorso quando la Corte Suprema ha deciso di riconoscere il diritto dell'ex presidente di invocare l'immunità per gli atti ufficiali. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca festeggia per il verdetto. "Tutti i casi contro di me dovrebbero essere archiviati", ha scritto in un post su Truth dopo la decisione della giudice della Florida.