Il cambiamento climatico secondo Trump: "Più case vista mare"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a sminuire l'aggravarsi della crisi climatica. "Avremo un po' più di proprietà sulla spiaggia, che non è la cosa peggiore del mondo", ha detto nel corso di un comizio ad Anchorage, in Alaska, in occasione delle primarie dei Repubblicani. "Ho sentito che gli oceani si alzeranno nei prossimi 300 anni. Abbiamo problemi più grandi di così", ha detto l'ex presidente.

Trump, speaking in Alaska, dismisses climate change and rising sea levels: "We have bigger problems than that. We'll have a little more beachfront property. That's not the worst thing in the world." pic.twitter.com/gXpjaE5pFn