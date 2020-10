"Vi bacerò tutti, sono guarito": il (folle) comizio di Trump dopo un test rapido sul coronavirus

"Fra pochi giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese". Così Donald Trump si è rivolto ai suoi sostenitori in Florida, durante il primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus e dopo il ricovero in ospedale. Il presidente degli Stati Uniti, in vista delle prossime elezioni, ha mandato in visibilio i suoi supporter accorsi in massa a Sanford, nel Sunshine State. In pochi hanno indossato la mascherina.

Donald Trump è guarito, ma ha fatto un test rapido

Poco prima della sua partenza per la Florida era arrivata la notizia data dal medico della Casa Bianca: Trump è ora di nuovo negativo al coronavirus. "Il presidente - aveva affermato Sean Conley - è risultato negativo per più giorni consecutivi e non è contagioso". Ma un dettaglio desta diverse perplessità: il presidente americano è stato sottoposto a un test rapido chiamato "Abbott BinaxNow", come ha spiegato lo stesso Conley. E molti esperti professano cautela sulla reale accuratezza di questo tipo di test, che non sarebbe stata ancora sufficientemente provata. Il BinaxNow - scrive il New York Times - costa 5 dollari e funziona come il test della gravidanza.

Ma Trump, evidentemente, aveva fretta di riprendere la campagna elettorale. È lo stesso Trump che minimizza i rischi del coronavirus e parla del suo stato di salute: "Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso...", dice davanti ai suoi sostenitori che festeggiano con lui la notizia del test negativo.

Il virologo Anthony Fauci contro Trump

"Donald Trump è a caccia di guai", ha detto il virologo Anthony Fauci, che ha commentato così la decisione del presidente Usa di riprendere con i comizi affollati da migliaia di sostenitori senza mascherina. "È il momento peggiore per fare questo, basta guardare a quello che sta accadendo nel Paese che è davvero preoccupante, con alcuni Stati che stanno avendo un forte aumento dei contagi". Tra questi proprio la Florida, location del primo comizio post Covid di Donald Trump.

Lo scorso 11 ottobre, Trump aveva dichiarato di essere guarito ed essersi del tutto immunizzato in un tweet poi censurato dalla piattaforma social. Un'ipotesi, quest'ultima, su cui l'Oms ha voluto fare chiarezza: "La maggior parte delle persone infettate dal virus che causa il Covid-19 sviluppano una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma non sappiamo quanto sia forte o duratura - ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Ci sono stati anche esempi di persone infette da Covid-19 che sono state contagiate per la seconda volta".

I sondaggi Trump-Biden

Donald Trump è alle prese con una corsa contro il tempo. Vistosi negare il dibattito faccia a faccia con lo sfidante dem Joe Biden, ha deciso di rifiutare l'ipotesi di un confronto virtuale. I sondaggi lo danno in svantaggio. Secondo l'ultima rilevazione di Ibd/Tipp (Investor's Business Daily), a pochi giorni dal voto per le presidenziali, il candidato democratico è avanti di undici punti su Donald Trump (con il 53% dei consensi contro il 42% del presidente).