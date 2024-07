Trump al primo comizio post attentato: "Ho preso una pallottola per la democrazia". Poi imita Macron

Donald Trump torna a tenere un comizio a una settimana dall'attentato subito a Butler, in Pennsylvania. Sull'orecchio destro visibili i segni, con il cerotto bianco diventato ormai un simbolo della sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di novembre. L'ex presidente è salito sul podio di Grand Rapids, in Michigan. "Sono qui solo per la grazia di Dio, non dovrei essere qui", dice. Nel discorso, una serie di stoccate a Joe Biden, definito sostanzialmente uno stupido, visto il "quoziente intellettivo basso", e Kamala Harris. E parole gentili per Elon Musk, Putin e Xi Jin Ping.

Trump su Biden: "I democratici non lo vogliono"

Trump, preceduto dal candidato vicepresidente JD Vance, viene accolto da migliaia di persone che hanno preso posto nell'arena con ore di anticipo rispetto all'inizio dell'evento. Nel discorso, ampio spazio per il pressing sul ritiro del presidente Biden, che però ancora rimane in corsa verso le elezioni del 5 novembre.

"Mia moglie, dopo la convention, mi ha detto che non sapevo dove fosse l'uscita dal palco. Stavo imitando Biden"

"I democratici hanno un paio di problemi. Non hanno idea di chi sia il candidato, non lo sappiamo nemmeno noi. Vediamo come se la cavano. È interessante, questo tizio prende i voti e ora vogliono toglierglieli: è la democrazia. Forse scopriremo presto chi è il candidato democratico, chissà".

Quindi, si rivolge alla platea: "Facciamo un sondaggio. Chi vorreste come avversario? Kamala Harris? Il corrotto Joe Biden?", chiede Trump. La folla, a giudicare dalla reazione, preferisce Biden come rivale. "Se votate per Biden, state indirettamente votando per Harris, che vi piaccia o no".

Le stoccate al presidente proseguono con sottolineature scontate sulle ultime uscite incerte di Biden: "Mia moglie, dopo la convention, mi ha detto che non sapevo dove fosse l'uscita dal palco. Stavo imitando Biden". Trump ha poi definito il presidente "una persona con un quoziente intellettivo basso, attorno a 70. E affronta persone come Putin o Xi Jinping che sono scaltre, fanno gli interessi dei propri paesi e hanno un quoziente di 210. Non può funzionare mai. Avete visto il dibattito? Chi ha vinto, Biden o Trump?", dice ripensando al confronto televisivo del 27 giugno.

Trump: "Elon Musk mi dà 45 milioni di dollari al mese". Poi imita Macron

Poi arriva l'elogio di Elon Musk. "Elon mi dà 45 milioni di dollari al mese. Non 45 milioni di dollari: mi dà 45 milioni di dollari al mese. È una persona eccezionale", dice Trump. E passando ad altri temi sul commercio, inscena un dialogo con il presidente francese Emmanuel Macron. "È una persona intelligente, stava facendo una cosa pessima alle nostre industrie. Stava tassando le nostre compagnie per il semplice fatto di lavorare in Francia. Gli ho detto che avrei messo una tariffa del 100% su ogni bottiglia di vino e champagne. 'No no no Donald, non puoi farlo'", la ricostruzione di Trump che imita un "presunto" accento francese.

"Mi ha richiamato e mi ha detto 'Signor presidente eliminiamo la tassa stasera stessa'... Biden sarebbe riuscito a farlo?".

Il report medico sulla ferita nell'attentato: "Pallottola a 6 millimetri dal cranio"

"Non sono un estremista. Dicono che sono una minaccia per la democrazia. Una settimana fa mi sono beccato una pallottola per la democrazia. Cosa farei contro la democrazia? È pazzesco", dice in un altro passaggio del discorso.

Nel frattempo, il report medico del dottor Ronny Jackson, deputato repubblicano del Texas ed ex medico della Casa Bianca, sul ferimento dell'ex presidente nell'attentato fallito ha rivelato che il proiettile è passato a circa 6 millimetri dal cranio e ha provocato un "buco" di 2 centimetri nell'orecchio destro.