È Trump contro Biden (non ci sono più dubbi)

Game over. Il governatore della Florida Ron DeSantis sospende la sua campagna per il 2024 e sostiene Donald Trump: "E' superiore a Joe Biden". Gli ultimi tracking poll nel New Hampshire ("sondaggi" in cui allo stesso piccolo gruppo di persone vengono poste ripetutamente la stessa serie di domande nel tempo per misurare come cambiano le loro opinioni) indicano che Trump aumenta ulteriormente di +2 punti percentuali il distacco su Nikki Haley (che pure gioca "in casa"), salendo a +19. Distacco abissale, si vota domani. Il vento gira per Trump, le primarie probabilmente sono già finite.

Il ritiro di DeSantis

Ron DeSantis ha annunciato domenica il suo ritiro dalla corsa alle primarie repubblicane per la scelta del candidato alla presidenza degli Usa e ha annunciato che avrebbe appoggiato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In un video messaggio pubblicato sui social network ha detto: "Sono orgoglioso di aver mantenuto il 100% delle mie promesse e non mi fermerò ora. Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane vuole dare un'altra possibilità a Donald Trump... Anche se ho avuto disaccordi con Donald Trump, è superiore all'attuale presidente in carica Joe Biden. Questo è chiaro", sottolinea DeSantis.

"Ho firmato un impegno a sostenere il candidato repubblicano e onorerò quell'impegno. Ha il mio appoggio, perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana di un tempo o alla forma riconfezionata di corporativismo riscaldato che Nikki Haley rappresenta". La decisione del governatore della Florida di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, secondo un sondaggio della Cnn, potrebbe ancora ampliare leggermente il margine dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel New Hampshire.

Donald Trump si è detto "molto onorato" di avere l'appoggio del governatore della Florida Ron DeSantis. "Non vedo l'ora di lavorare con lui per battere Joe Biden, che è il presidente peggiore e più corrotto nella storia del nostro Paese", ha detto Trump a Fox News.

Il New Hampshire è uno degli stati più ricchi del paese e lì l'elettorato è particolarmente moderato. Trump in Iowa ha ottenuto i risultati migliori fra le fasce con reddito più basso. Se trionfasse anche domani, la partita sembrerebbe chiusa. Le primarie in ogni caso continueranno in Nevada tra il 6 e l'8 febbraio e in Carolina del Sud il 24 febbraio.

Sarà Biden contro Trump

Il "sospetto" che Donald Trump abbia già vinto le primarie è, in ogni caso, più che fondato e i prossimi appuntamenti elettorali potrebbero sancire il tutto ancor prima dell'inizio della primavera. Non c'è nessuno che scommetterebbe un cent, oggi come oggi, sul fatto che non sarà una sfida Trump-Biden a novembre.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris questa settimana promuoveranno la lotta per il diritto all'aborto, evidenziando ciò che i democratici ritengono sia la criptonite politica per Donald Trump alle elezioni di novembre. Harris si recherà in Wisconsin per lanciare un tour nazionale su questa battaglia oggi, 51esimo anniversario della storica decisione della corte Roe v.Wade che legalizzò l'aborto. Una Corte Suprema di tendenza conservatrice, composta da tre giudici nominati da Trump, ha annullato quella sentenza nel 2022. Harris e Biden faranno quindi la loro prima apparizione congiunta durante la campagna elettorale del 2024 con un grande raduno sul tema in Virginia martedì. La campagna elettorale verso il voto del primo martedì di novembre è già iniziata.